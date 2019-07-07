1秒閃過垃圾車大輪　擦撞移動式神主牌...網驚：差點爆頭

記者陳凱力／新竹報導

與死神擦肩的1秒鐘！新竹市區6日傍晚一台外送機車遭到前方機車無預警右轉而不慎擦撞倒地，外送機車騎士僅差1秒鐘就會被左側剛起步加速的大型垃圾車輾過，這驚險的一瞬間，也被熱心網友拍下上傳至臉書社團，也讓網友大呼「那個年輕人差點爆頭，旁邊就是垃圾車耶！」

▲機車騎士倒地閃過垃圾車大輪，讓網友都捏了一把冷汗。（圖／翻攝新竹爆料公社，下同）



PO文網友將影片上傳至臉書「新竹爆料公社」，位於新竹市中正路經國路交叉口附近，因為汽車違規併排情形嚴重，外車道上隨處可見汽車臨停，導致機車只能不斷在內車道與外車道間的夾縫求生存。

一名外送騎士騎著外送車，才剛閃避完臨停的白色汽車，又撞上另一台未打發向燈右轉的機車，由於兩台機車的距離非常近，外送騎士因此閃避不及、擦撞倒地，就在此時，左側內車道的大型垃圾清運車也剛加速起步不久，外送騎士的頭就這麼幸運地閃過垃圾車大輪，也讓所有人都捏了一把冷汗。

雖然機車、垃圾車的車速都不快，但外送騎士的頭閃過垃圾車大輪的一瞬間，也讓網友不禁大呼「一條人命差點沒了」，網友們紛紛挑出影片中的違規，不管是機車未打方向燈還是違規停車的汽車都被拿出來討論，「很多人騎車都這樣在別人面前直接說轉就轉 真的會害死人 希望這段影片可以警惕那些三寶」、「路邊白色拼排停車也有問題，垃圾車如果壓到，三台車主應該會被起訴」、「路就在小條了，還一堆在違規臨停…很多事故都是這樣發生的，騎車也是要注意路況再進行轉彎，才不會害人又害己！」，網友們也為外送騎士感到幸運，「那個年輕人差點爆頭，旁邊就是垃圾車耶！」

▲網友表示，路邊白色拼排停車也有問題，垃圾車如果壓到騎士，三台車主應該會被起訴。

新竹市警察局表示，事發過後2方機車騎士都已到警局備案，至於是否賠償等問題仍有待2位當事人私下溝通，屆時警方會配合提供資料。而影片中明顯違規併排的臨停汽車是否會開單，警方也表示仍待調查。