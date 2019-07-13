「有人生病！」高雄巨蛋飢餓30臨時喊卡　上萬名學生被「請走」

▲飢餓30活動，傳出有人生病，上萬名學生被請出場。（圖／讀者提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

由世界展望會舉辦的「飢餓30」活動晚間在高雄巨蛋登場，現場有上萬名學生參加，但主辦單位竟然以「有人生病」為由「請走」他們，學生們已經繳交600元的，如今被迫要露宿街頭，主辦單位雖說「可留下來過夜」，但現場卻傳出有人生病，學生留在現場也害怕會不會因此「染病」，擔心得不知該如何是好。

彰化女中1名學生的家長說，這個活動從今晚開始禁食，並睡在巨蛋體育館，大家期待30小時後的倒數，屆時可以看到許多演藝大咖表演，但今晚主辦單位說「有人生病，明天的活動全數暫停」，現場從晚間8點就開始趕人，讓她們從遠道來參加的不知晚上如何度過？作為家長的更擔心小孩夜晚在外流連，萬一有發生甚麼問題，主辦單位會負責任嗎。

家長說，小孩打電話回家說，主辦單位要趕人，雖通融她們可以留在現場一晚，但現場哄傳謠言，她們留在現場就是會擔心染病，因為已經沒有節目，卻又要留下來過「驚恐一夜」，很想離開，但又很害怕女生一人回到彰化，已經半夜三更，該如何是好。

隨後台灣世界展望會在官網也發出公告，全文如下：

今天晚上，台灣世界展望會發現有幾位參加飢餓勇士大會師的營友出現發燒症狀，經現場醫療團隊第一時間進行診斷並送醫，確診為流感。考量營友的健康與安全，台灣世界展望會決定提前結束第30屆飢餓三十飢餓勇士大會師的活動，並進行下列措施，盡力降低流感疫情對每位營友的影響：

台灣世界展望會已盡速購買口罩發給今晚留宿的營友們，並佈達若是小隊中發現有營友發燒，請立刻通知大會，現場醫療團隊的醫師將會為該小隊及鄰近小隊的每位隊員量體溫，做好疫情管控。

1. 大會已將所有的桶裝水換成瓶裝水，減少交互傳染的機率。

2. 家住高雄、自行報到且滿18歲的營友，可自行決定是否離營返家。若決定離營，即辦理離營手續返家。

3. 明天早晨，台灣世界展望會將陸續以專車送高雄市以外的營友返家。

4. 參與本屆飢餓勇士大會師的營友仍會發給飢餓證書，以茲鼓勵挑戰飢餓體驗的決心。

5. 原訂第二天未能進行的活動，台灣世界展望會會評估並思考是否擇期舉辦，並公告於本會官網及facebook粉絲專頁。

大會主席、台灣世界展望會會長王偉華表示，提前結束活動並非一個容易的決定，「適逢第30屆飢餓三十，我們實在希望活動能繼續舉辦。但台灣世界展望會更看重各位的健康，因此忍痛做出提前結束活動的決定，期待未來仍有機會與各位相見」。

▲台灣世界展望會在官網也發出公告。（圖／翻攝自台灣世界展望會官網）



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