眼睛好癢...她手一揉隱眼鏡片「眼球上裂成3片」痛爆：戴不到1hr耶

▲隱形眼鏡。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

許多人為了愛美或是方便，每天都會戴上隱形眼鏡，不過要注意的細節也相對比一般眼鏡多。一名女網友日前戴了一小時的隱眼，用手揉一下時，鏡片竟硬生生裂成3片，眼睛猛竄刺痛感。她表示自己戴了那麼久的隱眼，從來沒遇過這種情形，網友們更是提醒不要亂揉，嚴重者可能會影響視力。

一名女網友在臉書「爆怨公社」分享自己戴隱眼的恐怖經驗，提醒大家務必小心。她表示日前因為臨時買不到習慣戴的隱眼，就暫時換一個牌子戴，沒想到戴上後不到一小時，揉了一下眼睛後，完整的鏡片竟然直接裂成3片，讓她眼睛爆痛，和男友兩人弄了半天，才把卡在眼睛裡的鏡片取出來，「不知道眼睛裡還有沒有破片，太可怕了吧！」

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▲ 隱形眼鏡在眼球上裂成3片。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO表示，她戴隱形眼鏡已經10多年了，也是第一次遇到這種誇張的情況；雖然她知道戴隱眼時最好不要揉眼睛，但有時止不住搔癢感還是會去揉一下。她表示自己沒有要把「眼睛癢」這件事歸咎於品牌，但根據之前的經驗，揉眼睛時鏡片頂多都是「整片掉出來」，並沒有碰過破片的經驗。

貼文底下也有網友留言，建議她還是要去給眼科醫生檢查比較保險，戴大廠牌的也比較有保障，「眼睛只有2顆，還是不要省小錢比較好」、「眼睛太乾也容易導致鏡片破裂」、「我其實都不敢揉耶，會癢的話都是拉拉眼尾而已」、「我眼睛不舒服的時候都是用人工淚液，不敢亂揉」。

事實上，戴隱形眼鏡時的確需要特別注意，眼科醫師提醒，如果隱形眼鏡破裂，輕微的話會使角膜受傷，嚴重則有可能導致角膜潰瘍，進而影響到視力，因此千萬不可輕忽。如果民眾長期配戴隱眼，一定要做好消毒和清潔的工作，不可忽略眼球乾澀和疲勞的情況；決定要配戴前，也建議先到診所就醫檢查自己適不適合，經過醫師建議再使用更安全。

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