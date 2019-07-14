新莊獨居男子失聯多時　警消破門卻見屋主橫屍家中

▲新莊昌平街82巷一處公寓內，傳出有男子陳屍屋內。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／新北報導

新北市新莊區昌平街82巷一處社區公寓內，13日晚間10時許，傳出有獨居男子陳屍屋內。據悉，一名陳姓男子平日獨居在新莊，13日晚間親友發現陳男失聯便打電話報警，警方找來消防隊員協助破門，當大門打開後，卻發現陳男倒臥血泊陳屍屋內，身旁還有一把刀，目前警方已初步排除外力介入，後續仍須交由鑑識人員調查後才能釐清。

據悉，陳男患有糖尿病等慢性疾病，平時獨居在新莊這處社區公寓內，每天會與南投的親友電話聯繫，13日晚間10時許，家人一直聯繫不上陳男，便打電話報案。

警方接獲報案後，援請消防隊人員一同趕抵陳男住處，正當消防人員要破壞大門時，卻發現大門未鎖，警方進入屋內，只見到陳男倒臥血泊中，一旁還有刀子，而陳男左腕則有一處切割傷。警方不敢大意，立即封鎖現場，並派請鑑識人員到場採證。

由於屋內並無打鬥痕跡，也暫時查無財物損失，目前警方初步排除有外力介入可能，但陳男也沒有留下任何訊息或遺書，警方不敢妄下定論，認為還是要由專業的鑑識人員經過調查後，才能進一步釐清，至於陳男是否是因為久病厭世，才會割腕輕生，警方還在調查中。

▲警方派請鑑識人員到場進行採證。（圖／記者趙永博攝）

▲這件男子陳屍家中的案件，由轄區新莊分局頭前派出所處理中。（圖／記者趙永博攝）

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