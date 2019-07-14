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6年2000萬！光電廠工程師收回扣　小三的訊息讓他栽了

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▲地下匯兌,鈔票 。（圖／記者柳名耕攝）

▲游男年薪130萬，但6年來竟有將近2000萬的現金存入他的帳戶內。（圖／資料照）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一間知名光電廠爆發工程師索取回扣案，年薪130萬元的游姓工程師，因收取回扣遭到調查，更再被查出6年來竟有將近2000萬的現金分批小額存入帳戶。雖有小三對話、汙點證人的證詞等證據，但游男始終否認犯行。法官認為，游男犯後全無悔意，態度極劣，實不能輕放，因此依共同犯背信罪，判1年10月、犯背信罪，判1年2月，應執行2年10月，同時沒收43萬餘萬的回扣贓款。

判決指出，游男於2006年開始任職於新竹某家光電公司的工程師，2011年轉採購，與同事黃男負責採購工程設備及耗材。2014年間游與黃負責辦理一件6千萬預算的採購案。

游男得知有2家公司有意投標，為了收回扣，由黃男出面找其中一間投標廠商的戴姓副總，並達成決標金5%做為回扣。果然，最後戴的公司以6500萬元的價格順利得標，戴請款後，分別於2016年7月、11月間支付回扣146萬元給黃男，只是後來因事件曝光，即未再給回扣。

黃男收到146萬元回扣後，再分給游男43萬。游男不滿拿太少，以line向小三徐女抱怨，「我認真在工作，黃認真在A 錢」，徐女回「還在為黃的那50多萬不爽」、「他知道其實你已經知道他A了你50多萬這件事嗎？」

檢調再查出，游男於2016年時有意讓A家公司成為供應商，還洩露對手的底價給A公司，但遭到游男否認，他辯稱，是為公司利益而進行報價比較，並無背信犯行。

黃姓工程師也證稱，得標公司是他熟識的廠商，也坦承收取回扣146餘萬元，分給游男43萬多元。

法官還查到，年薪約130萬的游男，竟在2011年到2017年期間有多筆小額現金分別存入，6年來累計金額竟高達1916萬元。雖目前只查到2件回扣事實，但法官仍認為足以認定游男還有向其他廠商索取回扣的慣行。

法官審酌，游男身為公司採購人員，明知執行職務應依誠信原則，為公司爭取最大利益，卻為個人索回扣，犯後矯飾其詞，並堅不與公司和解，全無悔意，犯後態度極劣，雖無前科素行，但仍不能輕放，因此依共同犯背信罪，判1年10月、犯背信罪，判1年2月，應執行2年10月，同時沒收43萬餘萬的回扣贓款，另黃姓工程師因自白且全盤托出，則判5個月，緩刑2年。

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關鍵字：光電,回扣,競標,竹科,工程師

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