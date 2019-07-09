府城藏金閣7月拍賣會　台灣檜木八腳紅眠床競標

▲台南市環保局藏金閣拍賣會，推出台灣檜木八腳紅眠床、3斗櫃等珍藏老家具競標。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局藏金閣7月13日舉行7月份拍賣會，除了推出台灣檜木八腳紅眠床、3斗櫃等珍藏老家具及檜木分類盒、實木收納櫃等居家小物供競標，還首次準備冰涼紅茶、綠茶等冷飲免費供民眾消暑解渴，環保局長林淵淙說，民眾只要自備環保杯即可無限暢飲。

環保局長林淵淙說，拍賣會設有杯杯享樂趣攤位，宣導民眾自備環保杯，並教導民眾如何加入杯杯租借APP。園區的綠教育生活館旁，展示環保局美學班利用回收紙張及保麗龍製作的南瓜馬車，栩栩如生，值得拍照打卡留念。

每月固定辦理的資源回收物兌換活動，這次推出台南市限量環保市民卡回娘家。只要蒐集回收物及臺南市環保市民卡，加值金兩倍送（僅限當日兌換點數），亦可用回收物累積點數兌換衛生紙、洗碗精、洗衣精、牙膏等民生用品。新加入綠色消費環保集點的前50名會員除有精美小禮，還加贈1000點綠點，可至環保集點特約店家折抵消費金額或兌換綠色商品。

環保局說，拍賣會上午9時開始，有175家具、105件原木創作生活用品、15件單人書桌椅及9輛腳踏車供競標。主軸商品臺灣檜木八腳紅眠床，材質優且雕刻美，展現工匠手藝，實用且極具藝術價值。檜木3斗櫃為40年代產物，櫃體雕刻精美，也是值得收藏的老家具。9輛回收腳踏車中有1輛美利達14吋變速腳踏車，全鋁車架且有14速shimano系統。此外還有16個檜木收納盒每個售價400元，11個檜木手機架每個賣100元。

民眾持藏金閣二手書交換集點卡，可到藏金閣環保書苑交換或借閱書籍。若無集點卡，可帶非教科書類的圖書、期刊及有聲書等，先行兌換點數；亦可攜帶5顆廢電池至二手書兌換區換1本書。蒐集一定數量的回收物，可以累積點數兌換衛生紙、洗碗精、洗衣精、牙膏等民生用品，本月加碼70點可兌換廚餘桶或馬克杯或台南市限量環保市民卡（一卡通空卡）1張或以點數兌換儲值加值金。