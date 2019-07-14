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大火吞噬燒毀！一家8口瞬間家沒了…落下五味雜陳淚　社會急救助

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▲▼惡火讓一家8口流離失所，汐止警分局與民間愛心團體伸出援手救助。（圖／翻攝自臉書社團《汐止集團》）

▲一場惡火讓一家8口流離失所，汐止警分局與民間愛心團體探視救助。（圖／翻攝自臉書《汐止集團》）

記者孫于珊／新北報導

「他們為生命留存的幸運而感謝落淚，但同時也為無助和茫然落淚……。」新北市汐止區福德一路177巷12弄某社區住戶2日遭祝融之災，屋子被燒到面目全非，家中衣物也被惡火全被燒毀，趙小姐一家8口因而流離失所，生活陷入困頓。趙小姐友人相信人間有情，便在臉書社團《汐止集團》代PO文，希望藉由網路力量幫助趙小姐一家紓解燃眉之急。

▲▼惡火讓一家8口流離失所，汐止警分局與民間愛心團體伸出援手救助。（圖／翻攝自臉書社團《汐止集團》）

▲惡火把屋子被燒到面目全非，家中衣物也被全被燒毀。（圖／翻攝自臉書《汐止集團》）

原PO指出，由於房子設備老舊，因而電線走火。而3個大人、5個小孩平日窩居在這間承租的屋子裡，因一場無情大火，讓生活拮据的他們頓時無家可歸。許多網友看到該貼文後，紛紛伸出援手，捐贈衣物等物資；汐止警分局也立即聯繫各民間愛心團體，討論要如何幫忙受災戶。

11日下午2時許，由烘內派出所副所長黃坤淳偕同當地里長林山永、新北市烘內警友站、新北市及時傳愛慈善協會（烘內實物銀行）、汐止情關懷協會及汐止慈善愛心會等民間團體，一同前往趙小姐家裡探視，並當場提供急難救助金。各愛心團體也表示，將持續提供物資協助趙小姐一家人渡過難關！

▲▼惡火讓一家8口流離失所，汐止警分局與民間愛心團體伸出援手救助。（圖／翻攝自臉書社團《汐止集團》）

▲許多善心人士積極提供物資及捐款。（圖／翻攝自臉書《汐止集團》）

原PO事後再次於《汐止集團》發感謝文，「短短一天的時間，就湧入1600多讚、300多則留言、70多人私訊」，許多民眾爭相伸出援手，積極提供協助，更有水電師傅表示只願收取材料費，幫忙重新拉電線，避免危害再次發生；也有許多善心人士挺身而出，一起打掃家園及清除積水。

人飢己飢、人溺己溺的互助精神在此刻體現得淋漓盡致，汐止警分局與民間團體結合的力量，將持續關懷更多弱勢民眾，讓社會充滿愛心，處處皆有溫情。

▼警方與民間愛心團體伸出援手，幫受災戶度過難關。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲▼警方與愛心團體伸出援手，幫受災戶度過難關。（圖／記者孫于珊翻攝）

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關鍵字：汐止,愛心團體,關懷,受災戶,火災,慈善,烘內實物銀行,物資

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