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樹林連棟鐵皮工廠深夜大火　180人協力滅火仍燒成廢墟

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▲▼樹林光武街連棟鐵皮工廠凌晨傳出火警，大火將2棟工廠燒成廢墟。（圖／記者趙永博攝）

▲樹林光武街連棟鐵皮工廠凌晨傳出火警，大火將2棟工廠燒成廢墟。（圖／記者趙永博攝）

記者趙永博／新北報導

新北市樹林區光武街一處連棟鐵皮工廠，12日凌晨0時許突然傳出火警。民眾發現工廠內有煙霧漫出便打電話報警，警消獲報後立刻到場，但火舌早已從工廠四周竄出，消防人員派出180名人員趕往現場，並拉出多條水線滅火，因工廠內易燃物堆積，火勢一發不可收拾，大約在1小時後才受到控制，目前消防人員仍在持續處理殘火。

據了解，起火的鐵皮廠房為一處製作抱枕的紡織工廠，裡面堆放許多易燃物品，火災當時並無人在裡面。廠主向記者表示，當時鄰居發現火勢後，除了報警外，也聯絡他說工廠發生火警，但當他趕到時，火勢已經非常大，消防隊也已經趕來滅火，但面對廠房內全面燃燒，他也並不清楚為何會燒起來。

新北市消防局第五大隊副大隊長黃憲加表示，消防局在凌晨0時39分接獲報案後，在光武街有工廠起火，由於現場存放許多可燃物質，消防局立刻派遣180名消防人力及各式車輛90部。消防人員抵達後，初步確認場內無人受困，也隨即拉出水線破門搶救，將火勢侷限在光武街30巷的2處工廠內。

消防人員救火之中也有一個小插曲，由於當時各消防分隊在現場拉出多條水線滅火，而破壞車輛要進入火場破門時，來不及將水線整理排除，就這樣壓破了多條水帶，以至於水壓不足，射向火點的水線略顯無力，後續消防人員也只能以止水帶先將破損處暫時包覆修補，但破洞處仍持續漏水。

火警經過1小時後，初步已經獲得控制，初估燃燒面積大約200坪，燃燒了2間工廠，後續並無延燒之虞，但仍有消防人員持續在進行殘火處理，而財物損失及火災發生原因，後續仍有待火調人員調查後，才能進一步釐清。

▲▼樹林光武街連棟鐵皮工廠凌晨傳出火警，大火將2棟工廠燒成廢墟。（圖／記者趙永博攝）

▲▼消防人員出動180名人力及90部各式消防車輛支援滅火。（圖／記者趙永博攝）

▲▼樹林光武街連棟鐵皮工廠凌晨傳出火警，大火將2棟工廠燒成廢墟。（圖／記者趙永博攝）

▲▼樹林光武街連棟鐵皮工廠凌晨傳出火警，大火將2棟工廠燒成廢墟。（圖／記者趙永博攝）

▲火勢險些波及一旁回收工廠，消防人員拉水線阻絕火勢延燒。（圖／記者趙永博攝）

▲▼樹林光武街連棟鐵皮工廠凌晨傳出火警，大火將2棟工廠燒成廢墟。（圖／記者趙永博攝）

▲▼消防人員出動各式破壞工具破門，進入廠區內阻絕火舌。（圖／記者趙永博攝）

▲▼樹林光武街連棟鐵皮工廠凌晨傳出火警，大火將2棟工廠燒成廢墟。（圖／記者趙永博攝）

▲▼樹林光武街連棟鐵皮工廠凌晨傳出火警，大火將2棟工廠燒成廢墟。（圖／記者趙永博攝）

▲▼由於廠內堆放大量易燃物品，火勢在廠區內持續悶燒。（圖／記者趙永博攝）

▲▼樹林光武街連棟鐵皮工廠凌晨傳出火警，大火將2棟工廠燒成廢墟。（圖／記者趙永博攝）

▲▼樹林光武街連棟鐵皮工廠凌晨傳出火警，大火將2棟工廠燒成廢墟。（圖／記者趙永博攝）

▲消防水帶多處被進入支援的車輛壓爆因此不停漏水。（圖／記者趙永博攝）

▲▼樹林光武街連棟鐵皮工廠凌晨傳出火警，大火將2棟工廠燒成廢墟。（圖／記者趙永博攝）

▲新北市消防局第五大隊副大隊長黃憲加出面說明現場火勢狀況。（圖／記者趙永博攝）

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關鍵字：火警,火災,工廠,樹林,枕頭,救災

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