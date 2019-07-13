影／峨眉派發源地！　四川樂山推武術交流　盼兩岸「武為止戈」　

記者曾俊豪／四川報導

第三屆海峽兩岸峨眉武術文化交流活動今（13日）在四川樂山市舉行，四川省台辦副主任趙宇在致詞時提到，希望透過活動進一步發揮峨眉武術在兩岸交流中的橋梁、窗口和平台作用。他強調，「發揚中華武術精神的另一層涵義是武為止戈、推崇和平，兩岸關係和平發展成果得來不易，需要倍加珍惜。」

海峽兩岸峨眉武術文化交流已連續舉辦兩屆，今年以「峨眉武術海峽情・兩岸交流樂山行」為主題，希望提升峨眉武術文化品牌影響力，搭建經貿和文化交流合作平台，將樂山打造成世界重要旅遊目的地。

▲第三屆海峽兩岸峨眉武術文化交流。（圖／記者曾俊豪攝）

趙宇提到，峨眉武術交流能推動兩岸傳承和弘揚中華武術，共同將武術這一世界公認的中華民族符號繼續發揚光大，以實際行動弘揚中華武魂，「而發揚中華武術精神的另一層深刻涵義即是武為止戈，推崇和平。」

他指出，兩岸關係和平發展成果得來不易，需要倍加珍惜，兩岸關係走近、走實、走好，也是民心所向、民意所在，期盼兩岸致力擴大經濟文化交流合作，深化融合發展，不斷增進兩岸民眾福祉。

▲四川省台辦副主任趙宇。（圖／記者曾俊豪攝）

古稱嘉州的樂山是歷史古城，也是世界自然與文化遺產峨眉山和樂山大佛、世界灌溉工程遺產東風堰的所在地以及峨眉武術的發源地。峨眉武術作為與少林、武當齊名的中華三大武術流派之一，在當地政府推動下，武術文化已成為樂山和台灣交流的重要平台。

樂山市長張彤指出，近年來，樂山把文化旅遊作為主導產業，推動峨眉武術與旅遊相結合，開發推出武術文化小鎮、武術精品線路等特色產品，希望讓遊客體驗峨眉武術的特色魅力。

他表示，樂山正推動「旅遊供給側改革」，包含「文化＋」、「旅遊＋」和「文旅＋」，促進峨眉武術文化與旅遊深入結合，構建「以武促旅、以旅興武」的局面，讓峨眉武術文化與旅遊發揮一加一大於二的效果。

▲高雄中正高中武術隊表演宋江陣兵器「雙斧」。（圖／記者曾俊豪攝）

上午的開幕式，台灣方面有全球洪門聯盟、順武堂武術協會等武術界人士出席，高雄中正高中武術隊、台灣順武堂則帶來武術表演；樂山市方面，則有樂山峨嵋武術協會功夫表演團、夾江峨眉武術訓練基地等展示峨眉武術。

第三屆海峽兩岸峨眉武術文化交流活動為期兩天，除開幕儀式外，還舉辦「峨眉武術論壇」以及「峨眉武術尋宗之旅」，前往峨眉武館和武術基地參觀。

▲台灣武術界人士在開幕儀式上演出。（圖／記者曾俊豪攝）