兩岸峨眉武術論壇　台灣小選手憂心傳統武術被取代

▲高雄中正高中二年級學生黃宗佑出席四川峨眉武術論壇。（圖／記者韋依蘋攝）

記者曾俊豪、韋依蘋／四川報導

第七屆「兩岸同根‧致力為公」系列文化交流活動—峨眉武術論壇今（13日）在四川省樂山市舉行，兩岸武術界人士面對面交流。針對兩岸維護傳統武術的差異，曾在全民運動會代表高雄出賽的高二學生黃宗佑表示，兩岸傳統武術都面臨同樣問題，就是被現代武術、競技武術取代，希望保存文化不要淪為空談。

黃宗佑就讀高雄中正高中二年級，出生自宋江陣發源地—高雄內門的他，小學三年級就對武術展現濃厚興趣，高中時為了讓自己更好，選擇加入武術隊，進一步接觸到現代武術、競技武術等。黃宗佑國二時曾因宋江陣到廈門交流，這次則在兩岸峨眉武術論壇開幕式上表演宋江陣兵器「雙斧」。

▲黃宗佑在第三屆海峽兩岸峨眉武術文化活動開幕式表演。（圖／記者曾俊豪攝）

他在接受《ETtoday新聞雲》採訪時提到，台灣傳統武術的發展是「前人種樹後人乘涼」，厲害的師傅很多，「但現在開武館教學生，十個有八個抓不到精髓，有些人是來練身體，有的純粹喜歡，練其身修其心的概念在台灣很難的看見。」

黃宗佑認為，台灣的傳統武術逐漸沒落，取而代之的是競技武術，這樣的現象在大陸也出現，只不過，「大陸地廣人多，光是太極拳練拳人口就兩三千萬人，所以推廣力度大。」

他指出，中國大陸積極發展現代武術，希望能推廣成奧運競技項目，「傳統武術無法，因為競技運動要比爆發力、速度和精彩度等，傳統武術精彩度比不上現代武術，中國大陸傳統與現代武術一起推，但為了讓全世界知道，著重現代武術會更多。」

▲峨眉武術論壇13日在四川眉山舉行。（圖／記者韋依蘋攝）

對從小習武的黃宗佑表示，傳統武術沒落，現代武術崛起，不是不好，「只不過傳統應該要多保留，因為傳統本來就是起源，應該多保存文化，不是成為空談。」

第三屆海峽兩岸峨眉武術文化交流活動今年以「峨眉武術海峽情・兩岸交流樂山行」為主題，活動為期兩天，除開幕儀式外，還舉辦「峨眉武術論壇」以及「峨眉武術尋宗之旅」，前往峨眉武館和武術基地參觀。

▲第三屆海峽兩岸峨眉武術文化交流開幕式。（圖／記者曾俊豪攝）