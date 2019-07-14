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妯娌不合？　梅根、凱特現身溫網決賽「有說有笑」同框破謠言

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國際中心／綜合報導

英國皇室的兩位王妃凱特（Kate Middleton）與梅根（Meghan Markle）因個性與背景差異，屢傳不合，不過昨日兩人參加溫網女單決賽時，會場上只見兩人交頭接耳、有說有笑，似乎打破一直以來的妯娌不合傳言。

▼ 凱特與梅根連續兩年一同出席溫網決賽現場，場外的兩人不時相談甚歡。（圖／路透）

▲▼ 凱特與梅根兩人不時交頭接耳，相談甚歡，打破不合傳聞。（圖／路透）

綜合外媒報導，由於梅根和凱特在公開場合很少有互動和交流，因此有不少人猜測兩人相處得是不是不太融洽。媒體指稱，兩人不合的原因很有可能是因為個性與背景的不同，梅根王妃曾為好萊塢女演員，個性較外向也要求完美；而凱特王妃則較為保守，曾被皇室相關人員爆料，看不慣梅根對工作人員的態度。

梅根和凱特妯娌不合的傳言，一直鬧得沸沸揚揚，不過在台灣時間13日晚間，兩人現身溫布頓網球錦標賽女子單打決賽會場時，卻被媒體拍下相談甚歡且互動密切的畫面，打破了兩人不合傳聞。

溫布頓網球錦標賽女子單打決賽昨日登場，並由美國小威廉絲（Serena Williams）對上羅馬尼亞女將哈勒普（Simona Halep），最後哈勒普花56分鐘便以6:2、6:2的比數，擊敗小威廉絲。除了場上的賽事焦點外，場外梅根和凱特的親密互動也意外成為一大看點。

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關鍵字：凱特,Kate Middleton,梅根,Meghan Markle,英國皇室,英國王妃,妯娌不合

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