新手媽梅根「抱小孩方式」嚇壞眾人！　小亞契眉頭緊皺快溜下去

國際中心/綜合報導

自亞契(Archie)小王子出生以來,外界的目光全圍繞在他身上。梅根10日以一身輕便裝扮出現在馬球賽場,懷中也抱著2個月大的亞契,她不時用溺愛眼神看著寶貝兒子,只是新手媽媽帶起孩子來免不了有些生疏,大批網友們看到她抱小孩的方式,都忍不住替小亞契捏一把冷汗。

據CNN報導,位於薩里(Surrey)的比林貝爾馬球俱樂部(Billingbear Polo Club)10日舉行威廉王子與哈利王子的慈善馬球賽,梅根抱著亞契一起到場支持,當天嫂嫂凱特也有帶5歲的喬治、4歲的夏綠蒂及1歲的路易斯前往觀賽。

#SamanthaMarkle just had to post something/anything about herself. Duchess Meghan was out in public with Master Archie earlier with PH,PW, Duchess Kate,& all 3 Cambridges kids during the polo charity match. Yep,she is stalking DOS.DOS makes the news,ole Sammy must too. pic.twitter.com/Yvt5oqrAPN