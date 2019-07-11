新手媽梅根「抱小孩方式」嚇壞眾人！　小亞契眉頭緊皺快溜下去

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自亞契（Archie）小王子出生以來，外界的目光全圍繞在他身上。梅根10日以一身輕便裝扮出現在馬球賽場，懷中也抱著2個月大的亞契，她不時用溺愛眼神看著寶貝兒子，只是新手媽媽帶起孩子來免不了有些生疏，大批網友們看到她抱小孩的方式，都忍不住替小亞契捏一把冷汗。

Meghan and Archie show up.....ummm what Polo Match?? pic.twitter.com/Mv3fhabQc1 — Forever Harry and Meghan (@21caela) 2019年7月10日

據CNN報導，位於薩里（Surrey）的比林貝爾馬球俱樂部（Billingbear Polo Club）10日舉行威廉王子與哈利王子的慈善馬球賽，梅根抱著亞契一起到場支持，當天嫂嫂凱特也有帶5歲的喬治、4歲的夏綠蒂及1歲的路易斯前往觀賽。

#SamanthaMarkle just had to post something/anything about herself. Duchess Meghan was out in public with Master Archie earlier with PH,PW, Duchess Kate,& all 3 Cambridges kids during the polo charity match. Yep,she is stalking DOS.DOS makes the news,ole Sammy must too. pic.twitter.com/Yvt5oqrAPN — Betty Ann Monroe-Meyhive (@Mama2bigmen) 2019年7月10日

從曝光的照片來看，梅根抱小孩的手勢似乎有點不自然，使得亞契也不舒服地皺起眉頭，雖然看得出她很小心翼翼的護著兒子，但這種抱嬰兒的方式讓旁人都非常緊張，網友也很擔心亞契會不會不小心掉下去。

不過，仍有不少人紛紛替梅根說話，新手媽媽帶小孩本來就需要學習，況且梅根看起來也很細心地照顧著孩子，還拿出小毯子蓋在亞契身上，大家就別太怪罪她。