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大林萬國戲院打造百老匯風　「豬式風格歌廳秀」陳盈潔開唱

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▲▼陳盈潔於大林萬國戲院開唱。（圖／大林慢城協會理事長許開興提供，下同）

▲大林萬國百老匯綜藝傳奇，邀來知名台語歌手錢盈潔等人熱鬧開唱。（圖／大林慢城發展協會理事長許開興提供）

記者翁伊森／嘉義報導

大林萬國戲院去年獲文化部「地方影視音體驗及聚落發展計畫」及縣府地方配合款共1500萬元軟硬體補助計畫的推動，打造萬國百老匯，為戲院注入新能量，主活動「萬國歌廳秀之綜藝傳奇」更由萬秀天王豬哥亮大兒子謝順福一手策畫。13日為綜藝傳奇日現場邀請到台語歌后陳盈潔、台語歌手鄔兆邦及陳淑萍，嘉義縣長翁章梁、議員劉雅文等長人也到場與民眾觀賞綜藝傳奇秀，現場主持人特地送上已逝藝人豬哥亮的永恆之展海報贈送給縣長翁章梁。

▲▼大林萬國百老匯綜藝傳奇熱鬧演出。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

▲大林萬國百老匯綜藝傳奇熱鬧演出。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

嘉義縣政府從4月13日開始，每周六安排精彩綜藝歌廳秀或林青霞經典電影放映等演出，期盼能將大林萬國戲院形塑為全新旅遊及觀光景點，吸引更多人來到國際慢城大林感受與眾不同的文化風景。

▲▼大林萬國百老匯綜藝傳奇熱鬧演出。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

翁章梁表示，萬國戲院在民國57年開幕，民國78年結束營業，但在文史工作者及地方人士的努力下，讓萬國戲院找到新生命。每個禮拜六，能到萬國百老匯欣賞歌廳秀、經典電影及老歌回顧。不僅讓大林人能重新找回記憶，也讓來到大林的遊客能欣賞不一樣的風景。

▲▼大林萬國百老匯綜藝傳奇熱鬧演出。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

由文化部、嘉義縣政府補助，文觀局主辦的「萬國百老匯」活動至2020年10月31日，每周六都有不同的文化新體驗。相關活動資訊可上「萬國百老匯」FACEBOOK粉絲專頁查詢。

▲▼大林萬國百老匯綜藝傳奇熱鬧演出。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

▲▼陳盈潔於大林萬國戲院開唱。（圖／大林慢城協會理事長許開興提供，下同）

▲▼陳盈潔於大林萬國戲院開唱前與民眾合照。（圖／大林慢城協會理事長許開興提供）

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關鍵字：大林萬國戲院,錢盈潔,歌廳秀

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