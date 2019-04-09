　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義大林萬國戲院打造百老匯場景　影歌劇登場

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 大林萬國戲院重生，未來將打造成南台灣百老匯。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲▼ 大林萬國戲院重生，未來將打造成南台灣百老匯。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

大林萬國戲院在嘉義縣政府與立委陳明文向文化部爭取1350萬元努力下，打造成百老匯舞廳舞場模式全新登場，未來將結合別具意義的影、視、音產業，讓萬國戲院再度重現兒時的榮景。縣長翁章梁、立委陳明文、議員許有疆、縣農會總幹事黃貞瑜、謝順福、荒山亮、黃俊雄、簡上仁及各貴賓一同剪彩，為臺灣百老匯的揭開序幕。

▲▼ 大林萬國戲院重生，未來將打造成南台灣百老匯。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

大林萬國戲院去年獲文化部「地方影視音體驗及聚落發展計畫」補助1350萬元後加上縣府地方配合款150萬元，希望藉由軟硬體補助計畫的推動，為戲院注入新能量；從4月13日開始，每周六將會安排精彩綜藝歌廳秀演出或林青霞經典電影放映，為期兩年的活動期間，期許能將大林萬國戲院形塑為全新旅遊及觀光景點，吸引更多人來到國際慢城大林感受與眾不同的文化風景。

萬國百老匯主活動「萬國歌廳秀之綜藝傳奇」是由萬秀天王豬哥亮大兒子謝順福一手策畫，今天在活動上，不僅邀請到台灣民謠大師簡上仁、布袋戲人間國寶「真五洲掌中劇團」黃俊雄，帶來精采片段表演，更找來擅長主題歌曲創作、演唱的金曲歌王荒山亮操刀譜寫主題曲。

文觀局表示，大林曾是嘉義最熱鬧繁華的小鎮，萬國戲院更是當地的休閒生活重心，在臺灣娛樂文化裡，萬國戲院有著不可抹滅的重要軌跡。在去年的今天，萬國戲院在眾人惋惜之下熄燈，經過多方奔走努力，啟動文化資產保存，登錄成歷史建築，讓珍貴具有意義性的場域得以繼續存續。

翁章梁指出，萬國戲院是大家兒時的記憶，一年前萬國戲院熄燈的造成遺憾，一年後萬國戲院正式創新重生，也感謝陳明文委員努力下向文化部爭取經費，賦予老戲院新的生命，這是屬於萬國戲院、屬於嘉義大林、屬於全臺灣歷史性的一刻。

由文化部、嘉義縣政府補助，文觀局主辦的【萬國百老匯】活動，自即日起至2020年10月底，將熱鬧辦理30場邀集資深藝人與新秀獻藝的「萬國歌廳秀」、4場「遙想當年」資深藝人近距離對談、國家電影中心及中影股份有限公司授權的林青霞電影「經典放映室」、每月還有精采歌廳秀演出回顧及總回顧場次等，每周六皆有不同規劃，相關活動資訊可上「萬國百老匯」FACEBOOK粉絲專頁查詢。

ET快訊
爸媽帶5小爬鳶嘴山撤山「球鞋走頁岩片稜線」　專家發文教育了

關鍵字：大林萬國戲院

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

引擎冒煙「差點沒嚇死」　港龍乘客：剛起飛就感受不正常晃動

別回頭看！象山「微胖風衣搶匪」持刀搶情侶　警調監視器追凶

朱立倫「早就想來跟媽祖遶境」　熱情信徒爭相合照喊「總統好」

「不就是要錢」麥寮人年領六輕7200元遭酸　在地人怒：癌症病房兩天就超過

母女3人逛寶雅　小女兒遭噁男尾隨舔腳趾嚇傻...只能讓他舔

救火水線爆裂！消防員「蹲下用手堵噴泉」　場主：都燒光了

嘉義市光路里百年傳統高空盪鞦韆　比膽量也比體力

嘉義市108年度市長盃地面高爾夫球錦標賽　27隊320人參賽

黃敏惠推動公共運輸　增班延駛西區劉厝社區

翁章梁送愛安仁家園　陪遺孤孩童過兒童節

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

攝影師清明節挖開父親墳墓　全裸與屍骨合照感受生與死

對決「海神」！瑪莎拉蒂車頭凹陷 國產車駕駛腿軟險嚇暈：怎麼賠...

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？

「我越來越好，爸爸也越來越老」　王嘉爾淚崩：沒什麼時間跟爸一起過

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

華晨宇超走心版《白天不懂夜的黑》　美聲飆唱間奏太震撼！

Gail「dadalala」盲唱中文歌　和李千那一起心花開了～

嘉義市光路里百年傳統高空盪鞦韆　比膽量也比體力

嘉義市108年度市長盃地面高爾夫球錦標賽　27隊320人參賽

黃敏惠推動公共運輸　增班延駛西區劉厝社區

翁章梁送愛安仁家園　陪遺孤孩童過兒童節

嘉義市運動會開幕　黃敏惠：體育背後就是人潮與商機

嘉義大林萬國戲院打造百老匯場景　影歌劇登場

嘉楠風華酒店「封街寫生趴」　第一名全家可免費住宿

快訊／大甲媽祖深夜遶境「民生地下道」　《中天》記者被揮拳打爆

百萬收購臉書「桃園人」　綠營議員版主：大陸想影響2020大選　

顏純左提出解決溪北人口老化照顧問題　接地氣減輕艱苦人負擔

人夫性侵好兄弟女友掰：真是硬要她為何不尖叫？　鄰居正義哥打臉

「民進黨希望韓國瑜選」　王浩宇：韓流現象最大受害者是國民黨

iOS用戶注意！Netflix將不再支援AirPlay投放功能

瘋電影／真愛，再出發　最搞笑為所欲為的青春癌末

民調賴清德讓蔡英文3%！卓榮泰拋折衷案協調破局

玉晶光三月營收翻倍　月增111%

不因米其林做菜！雅閣主廚謝文：把每天的餐當米其林來做

孫大千嗆王浩宇：「逢韓必反」只是貶低自己人格

台商資金回台可買保單　將挹注保險業上億活水

中美晶母以子貴　與環球晶三月營收同步攻高

嗆三重大老吃屎引弟兄大龍炮約戰　連千毅急喊誤會：我直播酒喝多了

地方熱門新聞

快訊／大甲媽遶境嚴重衝突　記者..

標哥被推巴頭真相　讓身障者鑽神..

臉書「桃園人」　版主：有人要百..

嘉楠風華酒店封街寫生趴　第一名..

影／港龍機右引擎起火　飛回小港..

顏純左提出解決溪北人口老化照顧..

大甲媽到彰化　身障兒小琪高興得..

議員遞上媽媽的一封信　韓國瑜：..

巡官機警及時阻止女子詐騙

石虎太多才被撞死　韓茂賢回應了

夫中風兒腦麻　71歲嬤車陣中賣..

夜宿新歡家　許淑華私事放心底

花蓮畜牧糞尿資源化處理　全國第..

拒一國兩制險爆插曲　大叔爆氣問..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

北漂女孩賺36K不夠！網抓關鍵伙食費

大甲媽搶轎！《中天》記者跟拍遭圍毆

22歲體操手雙腿斷　生涯結束了

全球首創「同意保險套」！2人4手才可開啟

快訊／大甲媽遶境嚴重衝突　記者被打爆

二伯PO照報喜「阿貴要當哥哥了」

網說準！從你出生「是星期幾」看愛情

大甲媽暴動！標哥被巴頭：不是講好嗎

邵子平大起底！廢他台籍內政部反擊了

台大分屍兇嫌與父母不起訴　兄：不放棄懇求正義

即／亂棒打金中玉　新店男身分曝

古墓直播　開棺驚見大祭司木乃伊

他領中國身分證　台灣戶籍被廢了

休旅車連12擦撞　駕駛被擋下滿臉血無意識

更多

最夯影音

更多

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

攝影師清明節挖開父親墳墓　全裸與屍骨合照感受生與死

對決「海神」！瑪莎拉蒂車頭凹陷 國產車駕駛腿軟險嚇暈：怎麼賠...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面