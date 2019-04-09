嘉義大林萬國戲院打造百老匯場景　影歌劇登場

▲▼ 大林萬國戲院重生，未來將打造成南台灣百老匯。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

大林萬國戲院在嘉義縣政府與立委陳明文向文化部爭取1350萬元努力下，打造成百老匯舞廳舞場模式全新登場，未來將結合別具意義的影、視、音產業，讓萬國戲院再度重現兒時的榮景。縣長翁章梁、立委陳明文、議員許有疆、縣農會總幹事黃貞瑜、謝順福、荒山亮、黃俊雄、簡上仁及各貴賓一同剪彩，為臺灣百老匯的揭開序幕。

大林萬國戲院去年獲文化部「地方影視音體驗及聚落發展計畫」補助1350萬元後加上縣府地方配合款150萬元，希望藉由軟硬體補助計畫的推動，為戲院注入新能量；從4月13日開始，每周六將會安排精彩綜藝歌廳秀演出或林青霞經典電影放映，為期兩年的活動期間，期許能將大林萬國戲院形塑為全新旅遊及觀光景點，吸引更多人來到國際慢城大林感受與眾不同的文化風景。

萬國百老匯主活動「萬國歌廳秀之綜藝傳奇」是由萬秀天王豬哥亮大兒子謝順福一手策畫，今天在活動上，不僅邀請到台灣民謠大師簡上仁、布袋戲人間國寶「真五洲掌中劇團」黃俊雄，帶來精采片段表演，更找來擅長主題歌曲創作、演唱的金曲歌王荒山亮操刀譜寫主題曲。

文觀局表示，大林曾是嘉義最熱鬧繁華的小鎮，萬國戲院更是當地的休閒生活重心，在臺灣娛樂文化裡，萬國戲院有著不可抹滅的重要軌跡。在去年的今天，萬國戲院在眾人惋惜之下熄燈，經過多方奔走努力，啟動文化資產保存，登錄成歷史建築，讓珍貴具有意義性的場域得以繼續存續。

翁章梁指出，萬國戲院是大家兒時的記憶，一年前萬國戲院熄燈的造成遺憾，一年後萬國戲院正式創新重生，也感謝陳明文委員努力下向文化部爭取經費，賦予老戲院新的生命，這是屬於萬國戲院、屬於嘉義大林、屬於全臺灣歷史性的一刻。

由文化部、嘉義縣政府補助，文觀局主辦的【萬國百老匯】活動，自即日起至2020年10月底，將熱鬧辦理30場邀集資深藝人與新秀獻藝的「萬國歌廳秀」、4場「遙想當年」資深藝人近距離對談、國家電影中心及中影股份有限公司授權的林青霞電影「經典放映室」、每月還有精采歌廳秀演出回顧及總回顧場次等，每周六皆有不同規劃，相關活動資訊可上「萬國百老匯」FACEBOOK粉絲專頁查詢。