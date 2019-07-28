台中婦攜2女輕生1死2傷　檢警相驗朝殺人罪偵辦

▲檢警在台中殯儀館相驗，並擇期解剖以釐清死因。（圖／翻攝自Google map）

記者李忠憲／台中報導

北屯發生27日發生母親攜2女輕生，造成1死2傷的人倫悲劇，患有罕病「平腦症」的小女兒明顯死亡，大女兒及母親則吃藥上吊輕生，所幸送醫後無生命危險。檢警朝殺人罪偵辦，28日相驗死者，並擇期解剖釐清死因，

北屯區27日傳出母親攜2女輕生，消防隊獲報立刻趕到現場，發現患有「平腦症」的11歲小女兒明顯死亡，已有屍斑；43歲林姓婦人及13歲大女兒則有服藥物及上吊現象，脖子有勒痕，意識清楚，緊急送往台中慈濟醫院急救，稍晚轉送童綜合醫院治療。

據了解，周姓前夫是接獲大女兒求救電話，驚覺情況有異，趕快打119報案，並趕到前妻位在北屯區的住處查看，不料竟發現3人輕生，趕緊報案。

警消到場後發現，現場留有一封遺書，但小女兒已出現屍斑，林婦和大女兒脖子有勒痕，所幸經送醫救治，生命跡象穩定。

檢警28日下午在台中殯儀館對11歲女童進行相驗，以釐清死因是因為吃過量安眠藥，或是上吊導致窒息身亡，相驗結束後，檢察官也指示擇期進行解剖。

另外，存活下來的林姓婦人與大女兒目前仍接受醫院治療中，檢警目前先朝殺人罪偵辦，將等2人穩定後再進行偵訊。

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