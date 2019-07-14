歐洲「伽利略導航系統」衛星訊號中斷　大陸北斗衛星趁機「補刀」

▲伽利略定位系統衛星訊號中斷。（圖／翻攝自維基百科）



國際中心／綜合報導

歐洲全球導航衛星系統局11日發佈公告稱，從世界標準時間（UTC）7月11日1點開始，用戶將經歷「伽利略」衛星導航系統的服務中斷，訊號將不可用，具體恢復時間待定。

截止到UTC時間7月12日8時，「伽利略」的服務仍舊未恢復。有監測數據顯示，本次服務中斷，與衛星導航信號的廣播星曆確實有關。

導航衛星行業權威雜誌《Inside GNSS》12日援引歐洲全球導航衛星系統局內部消息稱，團隊正在全力恢復「伽利略」的服務，修復工作預計將在當地時間7月13-14日完成。

根據歐洲全球導航衛星系統局11日發布的公告顯示，「伽利略」衛星導航系統的服務中斷從UTC時間當天1點開始。不過，根據「全球連續監測評估中心」（iGMAS）11日數據顯示，從UTC時間7月10日14-15時以及17時起，「伽利略」已經出現異常。

iGMAS是《中國第二代衛星導航系統重大專項實施方案》明確安排的三大試驗系統之一，是對全球四大衛星導航系統運行狀況和主要性能指標進行監測和評估，生成高精度精密星曆和衛星鐘差、地球定向參數、跟踪站坐標和速率、全球電離層延遲等產品的信息平台。而監測評估中心是其重要組成部分。

12日，監測評估中心在其官方微信公眾號中表示，UTC時間7月11日21時50分後，「伽利略」系統徹底中斷服務，而截至到UTC時間7月12日8時，服務仍舊未恢復。

此外，監測評估中心12日表示，採用iGMAS平台7月11日全天的星曆數據分析發現，「伽利略」中斷服務後，定位性能下降。通過對比中斷前後全球綜合結果，發現中斷服務後水平方向服務性能下降8%，高程方向下降251%，這也進一步證實了「伽利略」服務性能下降。

伽利略定位系統，是一個正在建造中的衛星定位系統，該系統由歐盟通過歐洲空間局和歐洲導航衛星系統管理局建造，是全球四大定位系統之一，其目的在於建立歐洲自己的衛星導航系統，擺脫依賴美國「全球定位系統」（GPS）的局面。

2011年8月21日，「伽利略」首顆衛星發射，該系統計劃發射30顆衛星，將於2020年前發射完成。2019年，「伽利略」系統開始具備完全工作能力。

根據iGMAS數據顯示，本次「伽利略」出現服務中斷，其衛星導航信號的廣播星曆沒有更新。廣播星曆是由全球定位系統的地面控制部分所確定和提供的，是定位衛星發播的無線電信號上載有預報一定時間內衛星軌道根數的電文信息，經過解碼獲得的衛星星曆推算得到衛星位置，目前廣播星曆主要用於導航定位和低等級的工程測量。

衛星導航系統的精度是基於自身軌道、時間等參數的精准信息，這些信息將通過星曆廣播給用戶。因此，在本次「伽利略」系統出現的故障後，用戶無法獲得衛星更新的各項參數，這也導致導航的精度下降。

▲北斗衛星導航系統。（圖／翻攝自大陸網站）



根據陸媒《多維新聞》報導，「伽利略」死對頭的大陸「北斗」導航系統卻在「補刀」，7月12日，中國官方消息，經西安衛星測控中心核實，在軌運行的34顆「北斗」衛星運行良好，狀態穩定，正常提供導航服務，之所以稱死對頭，是因為大陸曾耗巨資加入「伽利略」研發，但後來被迫退出。大陸因此決心加速開發北斗，並趁伽利略組網緩慢之機，連續發射多顆，從後者搶走PRS頻段。