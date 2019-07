巨大火球劃破佛州天際！民眾驚慌報案　警：沒有外星人入侵

▲民眾清楚拍下神秘火球。(圖/翻攝自Twitter/@matthewcusson)



國際中心/綜合報導

美國佛羅里達州當地時間3日凌晨,突然有棵巨大的神祕火球劃過天際,尚未入睡的民眾紛紛拿起手機,拍下著驚人的一幕,在推特上造成一陣風潮。大家都在猜測這到底是流星,還是外星人準備登陸,甚至還有民眾打電話報警。目前根據美國流星學會的說法,這個火球應是從衛星上掉落的太空垃圾。警方也表示,很感謝民眾熱心地報警,「昨晚沒有任何火星人入侵的跡象,也很謝謝大家相信警察有能力對付外星人。」

這顆神秘火球在3日凌晨2點半左右出現在佛州上空,目擊者表示,「這是我此生看過在天上最大的東西,它就像顆大火球,甚至還一分為二。」火球劃破天際的時間持續約30至45秒,佛羅里達州西南岸都有民眾看見,甚至有一名目擊者還嚇得報警,他向警方表示,「我不知道那是飛機、流星還是什麼其他東西,反正就是有東西像火球般從天上掉下來。」

佛州當地警方接獲民眾報案後,幽默地在推特表示,「我們昨晚沒有受到火星人的入侵,但非常感謝你們對警察充滿信心,相信我們能擊退外星人。」根據美國流星學會(The American Meteor Society)的說法,這個神秘火球應該是太空垃圾,最有可能是從2015年中國發射的其中一顆衛星掉下,美國太空總署(NASA)則尚未回應。

No, we were not invaded last night by Martians but we appreciate the level of confidence you have of us to stop intergalactic invaders.pic.twitter.com/ziSw40vjlO