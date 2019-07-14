高雄弒母案／小情侶曾討論如何逃亡　韓嫌鄰居：2人神色自若不慌張

▲韓男與鄭女被鄰居目擊逃亡回家後「神情自若」。（圖／翻攝當事人臉書）

記者李唯甄、賴君欣／高雄報導

高雄一名21歲韓姓男子，和19歲鄭姓女友在網路認識交往，但疑似因爲戀情遭家長反對，男子竟持刀到菜市場埋伏、當街割頸殺害女友母親，行凶後帶著女友火速逃回楠梓家中，鄰居說，案發當天是第一次看到嫌犯載女友回家，而且2人看起來神色自若、「一點都不慌張」。

13日上午8點15分，鄭姓女友和媽媽到市場買菜，準備回家時，在停車場埋伏已久的韓男突然出現，持刀就往女友母親頸上刺，婦人血流如注、當場死亡，韓男則拉著女友騎車火速逃亡，直到3小時後，兩人才在韓男楠梓的住處被逮捕。根據了解，韓男曾在大社加油站打工、之後又改做黑貓宅急便等工作，對犯案地點周邊應相當熟悉。

▲韓男行凶前一天還到五金行買刀。（圖／記者賴君欣翻攝）

韓男在臉書上多次PO文表達「深愛女友」，小倆口也在臉書稱明年2月9日要結婚，但韓男鄰居表示「從沒看過男生帶女友回來」，案發當天早上十點多，才第一次看到韓男載著女友出現，而且2人神色自若、絲毫不慌張，「一點也不像剛犯下命案」。

鄰居說，韓男個性內向，偶爾才會跟鄰居打招呼，他們一家人搬來兩年多，居住的綜合社區多以退休教職員為主，對於看似青澀的韓男犯下凶案，感到相當驚訝；而隨著案情進展，橋頭地院認定小倆口犯嫌重大、而且曾討論「如何逃亡」，因此將兩人收押禁見。

▲大社凶殺案現場。（圖／記者洪靖宜翻攝）