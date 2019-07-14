悚！去年的這天臉書設「訂婚」　1年後他持刀當街殘殺準岳母

▲韓男去年7月13日設定跟女友訂婚，一年後的這天卻持刀殺死準岳母。（圖／翻攝自韓姓兇嫌臉書）

記者李唯甄／高雄報導

高雄大社區金龍果菜市場13日上午驚傳弒母血案，21歲韓姓男子和19歲鄭姓女友在網路認識交往，但疑似因爲戀情遭家長反對，男子竟持刀到菜市場埋伏、當街割頸殺害女友母親；而他多次在臉書設定和女友「結婚」，其中一次正好是在一年前的行凶當天，恐怖巧合讓人不寒而慄！

根據了解，這對小情侶是透過網路認識，韓男從2018年6月4日起，就不斷在臉書設定與鄭女「結婚」、「訂婚」，次數高達21次，還獨自在動態下方留言，「老婆我永遠愛你、真心愛一輩子不分離」、「I love you、老婆我愛你」、「永遠只等待我愛的人」、「反正我有責任感、我會好好顧我愛的人」等，看起來用情至深。

▲韓男2017年喊愛的女子並非現任女友，還被朋友吐槽。（圖／翻攝自韓姓兇嫌臉書）

但仔細看看韓男臉書，他在2017年11月時，曾發過「你會和誰結婚」的心理測驗，當時韓男標記了另一名女子，還PO文稱「超準，我愛的人都在身旁」，底下朋友還留言吐槽「少在那邊、確定一定是他」，結果一語成讖；另一則「會在今年和你修成正果的人」，韓男也同樣標記該名女子，還親暱寫下「寶貝啾咪」。

除了韓男感情狀態讓人霧裡看花，他在臉書上也狂PO星座文，天蠍座的他曾轉發「沒事別惹他們、真惹到他就死定」、「發飆起來最恐怖、發起飆來不是人」等星座排行榜文，而自己的星座都恰好榜上有名，相當諷刺。

但最恐怖的，還是韓男與鄭女交往後，設定高達21次的「結婚」、「訂婚」，結果他在去年7月13日，也曾設定與鄭女「訂婚」，怎料一年後的同一天，他就在菜市場親手殺死鄭女母親，恐怖巧合讓人不寒而慄。

▲韓男臉書轉發許多星座文，似乎多次暗示「惹到自己就死定」。（圖／翻攝自韓姓兇嫌臉書）