影／大彎北「大解禁」遭罵翻　柯文哲：若不同意請提更好方法

記者陳家祥／台北報導

大彎北段1678戶商業宅問題，北市都委會拍板可透過繳納回饋金的方式就地合法，放寬範圍也適用未開發的空地，引發各界討論，認為北市府開此先例恐會影響未來其他縣市的工業宅等問題也比照辦理。對此，柯文哲13日受訪表示，不管做什麼決定都有人批評，但若不同意可以提出更好的方法；他也說，不應當把國家搞成這樣子，台灣從來都不是法治的國家。

▲柯文哲出席「2019台北河岸童樂會」開幕活動。（圖／記者莊喬迪攝）

談到大彎北就地合法的爭議，柯文哲直言，那都是共犯結構，他也知道這件事情，不管做什麼決定都有人批評，「但我要問一個題目，我們現在這樣處理，如果有不同意的人，你可以提出更好的方法，你有更好的方法我就解決。」

「就好像以前在當醫生，病人車禍送到台大急診處，當然我們先罵兩聲這誰把他撞成這樣，但是罵兩句後就趕快開刀」，柯文哲比喻，當然交通規則要弄好才可以減少車禍，問題是已經變成那樣，「如果只有1戶沒什麼好講的，我就把它拆掉，可是1678戶，其實我知道不只，因為還是有些人是繳商業稅當住宅用，所以那絕對超過2千戶，內湖五期有476戶，其實我也知道不只，我要問的是，為什麼會出現這種幾千戶違反土地分區管制？」

柯文哲說，這一講就要批評到前面的馬郝時代，但他覺得罵也沒有用，包括大彎北段、內湖五期或是大巨蛋，「算了，反正事情都發生了，我們把它解決掉。」

柯文哲重申，會有人批評，那批評的人不要只有批評，要講說你有更好的方法嗎？「所以是這樣，我們還是要指出，不應當把國家搞成這樣子」。至於內湖五期的工業宅，是否也會放寬？柯文哲說，大概會用同樣標準處理掉。

媒體追問，開此先例是否會影響到其他縣市？柯文哲說，每個縣市有每個縣市的問題，台灣從來就不是一個法治的國家，在台灣守法就是沒有辦法的意思，「有關係的就沒關係，沒關係的才有關係，我們怎麼會讓那種不合法的東西存在幾十年幾千戶幾萬戶，這國家是在幹嘛？」柯說，大彎北段還算小case，接著要去處理社子島，那才是幾萬人。

