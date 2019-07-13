　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為何推敬老卡？柯文哲用「動物園看猴子」妙喻

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台北市市長柯文哲時事堵訪。（圖／記者徐斌慎攝）

▲台北市長柯文哲時事堵訪。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲13日上午未安排公開行程，但應邀出席在中正紀念堂舉辦的宜居永續健康台北城講座。據了解，在演講過程中，面對台下許多高齡長者，柯文哲「直球對決」提起敏感的重陽敬老金議題，「我為什麼反對齊頭式重陽敬老金？」直言發1500元給有錢人沒有用，發1500元給窮人也無濟於事，他也以敬老卡為例，強調政策要有引導性。

柯文哲最無法讓長者諒解的，就是取消每年1500元的重陽敬老金。為什麼反對齊頭式重陽敬老金？柯文哲表示，有一本書提到，「用錢賺錢，比用勞力賺錢快」，意味著貧富懸殊會愈來愈厲害，面對這個問題，有錢人要課比較多稅金，社會福利要偏向弱者。

「所以為什麼重陽敬老金不對？」柯文哲說，因為重陽敬老金是齊頭式發放，但實際上，台北市針對中低收入戶還是有發。他強調，政策要有引導性，齊頭式發錢給長者完全無法控制，他舉例，在疾病預防上，打疫苗是最有效的治療，最理想就是每年打流感疫苗，滿65歲再打一劑肺炎鏈球菌疫苗。

而北市府取消敬老金後，取而代之的是擴大敬老卡的使用範圍，每月480元，包括公車、捷運、youbike、計程車等，都有補貼，甚至到市有場館還是免費。如此算下來，一個月480元，12個月等於5760元，相比下來發重陽敬老金反而比較便宜。

柯文哲解釋，捷運每天載運200萬人次，如果變成210萬人，成本會上升嗎？不會；公車每天130萬人次，一輛車載運20人上升到25人，成本也不會提高；動物園1隻猴子被1000人看和1200人看，成本會上升嗎？當然不會。他表示，所以算一算，一次480點，給他坐公車捷運，開放使用運動中心，「不要怕，這是左手換右手，市府的場館還可充分利用。」
 

ET快訊
快訊／國道3號大車禍！5車連環撞…3大1小急送醫　小孩滿身血
12名台灣分析師上海被調查！陸委會證實：3人已刑事拘留
深信「開腿招桃花」…漂亮女信徒集體躺地　等師父頂腿撫摸誦經
土豪哥曬8億帳戶　收租、股票放著就有錢！周薪5萬司機又徵到了

關鍵字：柯文哲,柯P,台北市

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

辣台妹分身！蔡英文會晤聯合國代表　陳菊也見了這些人

為何推敬老卡？柯文哲用「動物園看猴子」妙喻

北京制裁對台軍售美企　國防部：台美是堅定盟友

蔡英文紐約僑宴爆桌破千人 力壓韓國瑜700、柯文哲200人

3大港夏日聯合音樂祭開跑　林智堅、鄭文燦、林右昌合體扮rocker

考慮脫黨參選？郭台銘：下禮拜一再說好不好

郭台銘恐脫黨參選　王鴻薇：趕快消毒否則只會輸更多

郭台銘戰略錯誤「跟國民黨越走越遠」　徐巧芯：脫黨參選絕對不利

決戰48小時：郭台銘南北跑、朱立倫攻雙北、韓國瑜無公開行程

影／喜迎初選結果「韓國瑜神隱3天」！多納黑米祭都放鳥…族人罵：莊孝維

三寶妻新手上路...狂踩油門　老公崩潰連喊6次：煞車R～

兒子後座解放...瓶子沒拿好　前座媽媽慘遭「拋物線淋頭」

11深海鯊大快朵頤2.5m劍魚！　竟「螳螂捕蟬」反遭巨魚一口吞

洗車觸電「水槍黏手」掙扎20秒 他全身僵硬撲電源驚險自救！

「誰能駕馭沒有明天般的唱歌」　《聲林2》警察選手一開口..感動她

房東要他搬！罷韓煎餅店不能賣了 業者稱精神耗弱就醫...韓：愛與包容

互不相讓！馬尾姐妹吵架哭不停　爸1招「輪流遊戲」秒止淚網推爆

6柴犬拔河大賽「沒狗要動」　哨音一響...全體一起發呆！

陸客跳針：支持台灣早日回歸 他喊話「怕失去自由」網讚爆！

急診室驚魂！莽男就診疑不滿久候　失控拿推車「砸護理師」眾人嚇壞！

辣台妹分身！蔡英文會晤聯合國代表　陳菊也見了這些人

為何推敬老卡？柯文哲用「動物園看猴子」妙喻

北京制裁對台軍售美企　國防部：台美是堅定盟友

蔡英文紐約僑宴爆桌破千人 力壓韓國瑜700、柯文哲200人

3大港夏日聯合音樂祭開跑　林智堅、鄭文燦、林右昌合體扮rocker

考慮脫黨參選？郭台銘：下禮拜一再說好不好

郭台銘恐脫黨參選　王鴻薇：趕快消毒否則只會輸更多

郭台銘戰略錯誤「跟國民黨越走越遠」　徐巧芯：脫黨參選絕對不利

決戰48小時：郭台銘南北跑、朱立倫攻雙北、韓國瑜無公開行程

影／喜迎初選結果「韓國瑜神隱3天」！多納黑米祭都放鳥…族人罵：莊孝維

贈票╱妻子出軌、女兒出櫃、生命只剩六個月　《人生消極掰》強尼戴普教你玩到嗨

瓊斯盃／陳建州任中華藍領隊　盼當「發電機」助球員發光

騎車外出散心！金防部中士晚間回營　離奇「撞樹自摔」亡

離奇！百姓公廟收置47個無主骨灰罈　1個晚上竟爆裂10多個

機車擦撞水泥攪拌車　騎士右腳遭輾骨折

雲梯車、消防水柱全出動　消防夏令營建立正確防災觀念

若超越「法理台獨」　環時：「有限軍事打擊行動」是遲早可預見的

快訊／國道3號5車連環追撞！2小1大急送醫　6歲男童滿身血重傷命危

爸媽幫出200萬買房！他想出租舊家「貼補房貸」　網戳破關鍵怒轟

西點麵包店老闆轉行種竹筍　林永達種出清甜可口綠竹筍

電動機車消費者意見調查(限18歲以上)

根據經濟部工業局「電動機車產業網」資料顯示，過去五年消費者購買電動機車數量每年都呈現倍數成長，顯示一般民眾對於電動機車的接受度已大幅提高。那麼消費者對於電動機車的看法如何？《ETtoday 新聞..

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

政治熱門新聞

韓國瑜多納黑米祭放鳥　族人怒

韓冰受不了…韓國瑜：家庭旋律變..

郭台銘向韓喊話：拜託先讓大哥做..

美對台軍售陸要制裁　美前副國務..

黃光芹追查李佳芬跟記者吃飯到底..

罷韓煎餅「復活」15分鐘賣光　..

韓冰回台一周就想走　李佳芬崩潰..

徐巧芯指郭台銘　脫黨參選絕對不..

全文／蔡英文哥倫比亞大學發表演..

「馬英九洩密案」無罪　院檢隔空..

北京要制裁美對台軍售　蔡英文：..

美軍售大陸要制裁　美台商協會長..

馬英九無罪　他直言「民進黨還有..

柯P一定選　韓：濕手和麵都沾了

更多熱門

相關新聞

柯P向新系示好？鄭文燦：不喜在政治打轉

台北市長柯文哲與民進黨新潮流派系關係交惡，近來幾乎「逢新必反」，不過近來談到新潮流態度轉變，強調不要給人家全部貼標籤、扣帽子。對此，正在美國紐約訪問的桃園市長鄭文燦於美東時間12日回應，「希望少一點政治，多一點建設」。

世大運舉旗被搶走　國安局判賠10萬元

柯P一定選　韓：濕手和麵都沾了

郭台銘脫黨參選？八成網友一面倒支持

不怕濕！熊讚穿雨衣準備跟柯P開戰

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光

韓國瑜多納黑米祭放鳥　族人怒

八點檔驚見男女肉搏！女星露「渾圓亮點」被看光

逢甲大學宿舍變身高級飯店

反對兇嫌跟女兒交往引殺機

宋慧喬離婚16天「臉部這點」轉變超大

芒果長黑點！他切掉照吃腹痛險死

祖孫客廳張嘴睡覺　網揭殘酷真相

妻子小王偷情　人夫聽整晚忍辱抓猴

求四面佛救病危母！她飛泰國還願神展開

「H版李毓芬」破尺度洗泰國浴！

利菁貼證據：懷疑孫協志和夏宇童很久了

具惠善爆肥13公斤！「都是因為安宰賢」

Ella不想生沒戴套：畢竟我喜歡快樂

選秀後國外測試　兄弟：違反道德

更多

最夯影音

更多

三寶妻新手上路...狂踩油門　老公崩潰連喊6次：煞車R～

兒子後座解放...瓶子沒拿好　前座媽媽慘遭「拋物線淋頭」

11深海鯊大快朵頤2.5m劍魚！　竟「螳螂捕蟬」反遭巨魚一口吞

洗車觸電「水槍黏手」掙扎20秒 他全身僵硬撲電源驚險自救！

「誰能駕馭沒有明天般的唱歌」　《聲林2》警察選手一開口..感動她

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面