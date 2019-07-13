為何推敬老卡？柯文哲用「動物園看猴子」妙喻

▲台北市長柯文哲時事堵訪。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲13日上午未安排公開行程，但應邀出席在中正紀念堂舉辦的宜居永續健康台北城講座。據了解，在演講過程中，面對台下許多高齡長者，柯文哲「直球對決」提起敏感的重陽敬老金議題，「我為什麼反對齊頭式重陽敬老金？」直言發1500元給有錢人沒有用，發1500元給窮人也無濟於事，他也以敬老卡為例，強調政策要有引導性。

柯文哲最無法讓長者諒解的，就是取消每年1500元的重陽敬老金。為什麼反對齊頭式重陽敬老金？柯文哲表示，有一本書提到，「用錢賺錢，比用勞力賺錢快」，意味著貧富懸殊會愈來愈厲害，面對這個問題，有錢人要課比較多稅金，社會福利要偏向弱者。

「所以為什麼重陽敬老金不對？」柯文哲說，因為重陽敬老金是齊頭式發放，但實際上，台北市針對中低收入戶還是有發。他強調，政策要有引導性，齊頭式發錢給長者完全無法控制，他舉例，在疾病預防上，打疫苗是最有效的治療，最理想就是每年打流感疫苗，滿65歲再打一劑肺炎鏈球菌疫苗。

而北市府取消敬老金後，取而代之的是擴大敬老卡的使用範圍，每月480元，包括公車、捷運、youbike、計程車等，都有補貼，甚至到市有場館還是免費。如此算下來，一個月480元，12個月等於5760元，相比下來發重陽敬老金反而比較便宜。

柯文哲解釋，捷運每天載運200萬人次，如果變成210萬人，成本會上升嗎？不會；公車每天130萬人次，一輛車載運20人上升到25人，成本也不會提高；動物園1隻猴子被1000人看和1200人看，成本會上升嗎？當然不會。他表示，所以算一算，一次480點，給他坐公車捷運，開放使用運動中心，「不要怕，這是左手換右手，市府的場館還可充分利用。」

