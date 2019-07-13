大學面試「看臉、家長職業」打分數？家長聯盟籲教育部調查並懲處

▲家長聯盟認為，學測五選四制度同時傳達了學校的多元選修設計、輔導等配套作法。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

招聯會昨（13日）召開「大學多元入學招生制度諮詢會議」，希望匯聚不同角度的觀點，改善今年的大學考招爭議。台灣家長教育聯盟今（13日）指出，席間竟有家長認為「備審資料無用」論，並自述自己服務的大學，是以應試學生「居住地、外貌、家庭經濟程度、家長職業」等條件作為面試給分依據。家長聯盟呼籲招聯會及教育部應儘速查明，並公布調查結果。

家長聯盟指出，會議上一名經常抗議大學考招制度不公平的家長團體代表，誇言代女兒撰寫備審資料，並成為該南部國立大學之備審資料範本。大學以學生的身家背景替代備審資料來決定錄取結果，高社經家長代女兒撰寫備審資料而錄取國立大學，這兩段發言引眾譁然。

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家長聯盟認為，學考招作業應本著公平公正原則，卻因人為因素而可能存在弊端。為維護考招制度的公信力，向招聯會及教育部指出，儘速查明該名家長發言事實，並公布調查結果；限期要求相關單位具體改進，並予相關違規人員必要、適當之懲處；加速落實大學招生專業化，以消彌人為作業對考招結果之影響。

家長聯盟提到，除了以上離譜發言，大多數家長團體、教育團體皆支持大學考招的多元漸進，各高校代表也一致贊同學測五選四的制度，同時傳達了學校的多元選修設計、輔導等配套作法，使新課綱的素養導向和大學考招實際連動。

▲招聯會召開「大學多元入學招生制度諮詢會議」，希望匯聚不同角度的觀點，改善今年的大學考招爭議。（圖／記者林敬旻攝）

家長聯盟最後也提出三項具體建議：

1. 國、高中端強化學生的適性輔導，幫助學生釐清天賦及熱情，在選填志願時能擇其所愛。

2. 個人申請二階面試作業持續改善，讓不同背景、不同智能的學生都有公平選擇就學的機會。

3. 教育改革兼顧行銷，讓相關單位零散的考招資訊更完整、容易理解，更積極地消彌坊間謠傳造成家長對考招作業的臆測、恐慌。

家長聯盟說，大學多元入學招生制度諮詢會議中，各方代表皆贊同大學考招須和十二年國教新課綱具體連動，使多元適性的理念可以從學習到考試到招生一以貫之。基於美好的教育理想，我們願意正視過程中的不完美，願意努力持續改善，讓台灣的每一個孩子都能在制度的支持下發展有成。

