大學多元入學招生制度諮詢會議　高中師盼讓學生優勢能力顯現

▲全教產代表擔心教學現場資源不均，很多學校開課能力不足，將影響到公平性的問題，並主張個人申請45%為上限。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

為蒐集各界有關111學年度適用的「大學多元入學方案」相關建議，大學招聯會12日召開「大學多元入學招生制度諮詢會議」。邀集大學、高中、家長、學生等各方代表，包括了都會地區、社區及偏鄉等公、私立高中校長、教務主任、輔導主任，與教師團體代表、家長團體代表共二十多人建立暢所欲言管道，考招事務相關單位的甄選會、考分會、大考中心等，與招聯會十五所常委學校代表列席，聽取意見，包括台清交三校的教務長，三個多小時全程聆聽。

有關學習歷程的建置，高雄鼓山高中校長莊福泰說，學生不需要額外去補習，學校會協助學生，建立個人化的學習歷程，他以自己學校實際的例子，有一名學生因為學校提供的資源而且機會到國外學習，錄取到非常頂尖的大學校系。

請繼續往下閱讀...

中和高中輔導主任陳玉芳表示，高中輔導老師都非常用心協助學生準備備審資料，在陪伴的過程中發現孩子的亮點，也希望大學認真看待。私立金陵女中教務主任高亞謙表示，108課綱讓孩子在每個階段的學習成果都能累積，不用等到高三才密集上傳，請大學教授能相信學生的學習歷程檔案。





▲全國教師會代表表示，贊成五選四、大學在做招生專業化也應該對高中老師說明，就不至於有誤解，面試時間衝突問題，也希望大學校系聯繫可以更精緻。（圖／記者李毓康攝）

建中教務主任蔡哲銘則強調，穩定考招制度應該讓孩子跟家長都能放心，希望考招制度可以再精進，也肯定招生選才多元漸進方式 、能讓學生優勢能力能顯現。

基隆八斗高中校長黃致誠表示，申請入學看的備審資料、學習歷程，對偏鄉的學生無比重要，他拜託不要再加重學生的考試壓力，才能讓本來不擅長考試的學生潛力得以發揮。

全國教師會代表黃國政表示，贊成五選四、大學在做招生專業化也應該對高中老師說明，就不至於有誤解，面試時間衝突問題，也希望大學校系聯繫可以更精緻。全教總代表楊伯軒則希望繼續朝著考科五選三邁進。

全教產代表李曼麗則擔心教學現場資源不均，很多學校開課能力不足，將影響到公平性的問題，並主張個人申請以百分之45為上限。家長團體的部分，多元教育家長協會理事長、台大社會系系主任林國明表示，申請入學的目的要看到學測成績以外的能力，應該持續朝目標精進，而不是回頭再用考試取才。台灣家長教育聯盟副秘書長陳明恩則認為，不能因為制度上有缺點就驟然否定或推翻，應該先改善，至於二階奔波的問題，建議比照國外可以選擇線上面試等方式。

12年國教家長聯盟代表陳國祚擔心，五選四參採考科減少，讓高職生也有機會，其實社區高中沒有佔到便宜。陳國祚表示，申請入學比例太高，導致多元管道嚴重失衡，「先考後招」制度可以解決目前的問題。國教行動聯盟代表尹蓉先則提到大學多元入學方案，造成學生學習缺乏動力，導致程度低落。學生代表廖浩翔則表示，大學的審查機制若能更透明，學生的焦慮感便能減輕。

與會的常委學校代表仔細聆聽高中端的聲音，招聯會召集人賀陳弘表示，高中育才與大學選才要互相形成良性循環，大學要信任由高中老師認證的學習歷程，高中要相信大學會慎重地選擇人才，共同促進高中教育的適性發展。各團體將會提出各自的書面意見，招聯會將請所有會員學校慎重參考，在漸進調整、招生專業化、落實新課綱的前提下推動考招工作。