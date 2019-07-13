大學招生看「長相、家長背景」？　教育部：該校未來招生名額恐受影響





▲傳一名大學校系以學生居住地、家庭經濟狀況等為招生入學給分依據。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

大學招聯會昨日召開諮詢會，銘傳大學一名副教授在會議中自爆，該校風風險管理與保險學系在辦理申請入學審查時，是針對學生外表、居住地、家長社經地位狀況等為給分依據，此事件引發軒然大波。教育部高教司長朱俊彰今（13日）指出，這件事已嚴重損害到高中對於大學辦甄選的公信力，已請招聯會去督導，也會列入未來在審查學校申請入學招生名額的考量。

朱俊彰強調，大學在辦理個人申請時，不管是書審或面試，一定要從學生的學習歷程和整體表現去審查，要有明確的衡量尺規，而非個別老師的自由心證，或與學習表現無關的條件去挑人。

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針對銘傳大學該系事件，朱俊彰指出，教育部已初步了解，銘傳大學也向教育部表達，並非如這位老師所說的選才情況，實際情形會再請招聯會和銘傳大學深入查明。





▲教育部指出，學習歷程檔案和大學招生專業化掛在一起，大學公布的不是評量尺規，而是要公布選才條件，清楚說明希望看到高中生校內表現和學習成果，想招到什麼樣學生。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

朱俊彰表也說明，過去大家很關心學習歷程檔案和面試的公信力，教育部希望108新課綱實施，搭配學習歷程檔案，讓學生在111年升大學考招新制時，由學習歷程檔案產出備審資料，最大原因是備審資料經過高中老師的認證，有老師的認證，儘量避免學生有造假或別人代工的情況，信度和效度增加之後，大學對學生資料信賴度提高。

朱俊彰也表示，學習歷程檔案也和大學招生專業化掛在一起，大學公布的不是評量尺規，而是要公布選才條件，清楚說明希望看到高中生校內表現和學習成果，想招到什麼樣學生，另外，若又有學校發生像銘傳大學這種個案，教育部均會要求招聯會督導，並也將會列入未來在審查學校申請入學招生名額的考量。

