揮刀刺殺女友媽！嫌被逮時態度配合…2人到警局才知死訊「女兒崩潰痛哭」

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市大社區一處果菜市場後方停車場13日上午發生凶殺案，46歲的王婦疑似反對年約20歲的女兒和凶嫌交往，甚至還出言嘲諷，因此惹來殺機，兇手行兇後，還騎機車將死者女兒一起載走，警方全力追緝，由仁武分局、刑大、南打共組專案小組分工合作將韓姓嫌犯緝捕到案，根據警方表示找到韓嫌時，正與死者女兒在一起，被逮過程也相當配合。

▲果菜市場殺死女友媽，嫌犯到案。（圖／記者洪正達攝）

王婦女兒與凶嫌才剛交往沒多久，但卻遭到強烈反對，王婦甚至還嘲笑嫌棄，疑似因此惹來韓嫌不悅，就此埋下殺機，並在13日上午於果菜市場後方停車場持刀行凶，韓嫌拿刀刺往王姓婦人頸部猛刺，死者女兒見狀後往外跑走，但兇手緊追在後，兩人就在路上拉扯，兇手轉身跑去騎機車；此時，死者女兒蹲地疑似痛哭，接著兇手機車抵達她身邊將人載走。

▲偵查隊副隊長許志萍說明逮捕韓嫌經過。（圖／記者洪正達攝）

案發後警方以車追人抓到韓嫌，偵查隊副隊長許志萍表示，經過比對監視器，最後在嫌犯楠梓住所攻堅抓到人，韓嫌正與死者女兒兩人共處一室，韓嫌被逮時都也配合警方，警方說，韓嫌知道平時死者和女兒都會到市場買菜，行兇動機就是死者反對他們交往，但當時死者女兒是自己上車，並不是被帶走。目前兩人分開偵訊中，根據了解，他們都是被帶回警局後才知道人已經死亡，死者女兒得知消息後，不停痛哭。

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