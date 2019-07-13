女友透露「會和媽到菜市場」！網戀男友持刀蹲點　預謀行凶狠割頸





▲韓嫌（橘衣者）在家中被逮。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄大社區一處果菜市場，後方停車場13日上午發生凶殺案，46歲的王婦因反對年約20歲的女兒與韓嫌交往，甚至還出言嘲諷，因此惹來殺機，兇手行兇後，還騎機車將死者女兒一起載走，警方最後在韓嫌處所逮到人，警方表示因為死者反對交往，韓嫌懷恨在心，才會拿出預藏水果刀犯案。

震驚社會的果菜市場凶殺案，兇手竟是自己女兒的男友，46歲的王婦因反對女兒和韓嫌交往，韓嫌選在母女倆到市場買菜時，拿出今早才買好的水果刀，刺往王姓婦人左臉頰，死者女兒見狀後往外跑走，但兇手緊追在後，兩人就在路上拉扯，兇手轉身跑去騎機車，此時，死者女兒蹲地疑似痛哭，接著兇手機車抵達她身邊將人載走，離開現場，死者女兒也表示自己是自願上車。

警方根據監視器，最後中午12點逮捕韓嫌住所逮到人，當時韓嫌父母也在家，也是經由韓嫌父母親幫忙進屋內，發現韓嫌和死者女兒兩人都在屋內，被逮過程韓嫌也相當配合，警方表示，兩人都很驚訝，不知會引發這麼嚴重的後果。

▲仁武分局副分局長康順興。（圖／記者洪正達攝）

警方在下午3點半召開破案記者會，根據了解，兩人是在網路認識，而且認識約已經7年，去年才交往，目前雙方都無業，死者女兒昨晚有向韓嫌透露，在今天早上會跟媽媽到菜市場買菜，沒想到韓嫌竟出現，還拿刀刺死人，但兩人都是被帶回警局後才得知母親已身亡，死者女兒才痛哭失聲，目前情緒不穩定，而死者女兒目前會以關係人來移送，韓嫌確切犯案動機還要交給檢察官進一步釐清，目前全案已交由橋頭地檢署持續偵辦。

▲死者女兒曾在臉書發文，喊話韓嫌是他最想等的人。（圖／翻攝臉書）