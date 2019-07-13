快訊／果菜市場「割頸殘殺」女友媽　高雄狠男住處落網

地方中心／高雄報導

高雄市大社區一處果菜市場後方停車場13日上午發生凶殺案，46歲的王婦疑似反對女兒與年約20歲的凶嫌交往，甚至還出言嘲諷其「又黑又矮」，因此惹來殺機，遭嫌犯持水果刀割頸、自下顎貫入殘殺，經送醫搶救後仍宣告不治。事發後凶嫌還拉著王婦的女兒上機車，載著女友逃離現場。警方經調閱監視器追查後，稍早火速逮捕嫌犯，全案正進一步調查釐清中。

▲凶嫌落網後被帶回偵訊。（圖／記者洪正達攝）

據初步了解，王婦女兒與該名男子相識、相戀，2人才甫交往短短約2個月，但在戀情曝光後即遭到王婦強烈反對，甚至還出言嘲諷「又矮又黑」，嫌犯為此懷恨在心，遂於13日上午持刀行凶。

當時上午8時許，王婦與女兒前往果菜市場購物，提著菜走向停車場正準備牽車返家，不料凶嫌突然現身，手持水果刀就朝著王婦頸部猛刺，刀刃自左下顎處貫入，王婦當場血流如注。王女見到媽媽遭到男友刺殺後，情緒一度崩潰逃離現場，蹲在路邊痛哭；嫌犯見狀後騎著機車跟上，還將王女帶上車，隨後2人一同逃離現場。

稍早警方指出，凶嫌由仁武分局、刑大、南部打擊犯罪中心共組專案小組分工合作，於其楠梓區住處緝捕到案，現正帶回準備偵訊中，全案正進一步調查釐清。

▲大社凶殺案現場 。（圖／記者洪靖宜翻攝）