西點麵包店老闆轉行種竹筍　林永達種出清甜可口綠竹筍

▲屏東市海豐農友林永達，種出綠竹筍清甜可口。 （圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市海豐農友林永達，曾是西點麵包店老闆，因2006年毒奶事件重創烘焙業，麵包店生意一落千丈，隔年回到家鄉種竹筍，4年前的強颱將竹筍園摧殘殆盡，經重新翻種，隔年即長出纖維細緻、清涼爽口的綠竹筍，除生鮮供市場外，煮熟後加工冷藏真空包裝筍獲得餐廳及消費者按讚連連。

47歲的林永達在開麵包店或返鄉種筍，都曾摔跤過，但沒灰心，他相信只要努力老天會給一條路，賞一口飯吃的。

他說，結束麵包店生意，回到老家接承家族事業，共有6分多地的竹筍園，屏東海豐一帶種竹筍的人很多，這裏的沙質壤土及排水性好，重視肥培管理，適當淘汰老舊枝幹，申請QR Code保障消費者安全。

他指出，竹筍是從半夜2點開始長大，一個晚上可長5公分，當筍頭突出地面，就得準備挖掘，趁清晨太陽未出來時，露水滲入筍入內，是最清甜的時間，所以每天把握黃金時刻，在最短時間把剛冒出頭的竹筍挖出來，一天可挖200斤，送回集貨場分級，有些新鮮賣到市場，有些則加工煮熟後真空包裝，直送消費者及餐廳，炎炎夏日，來客涼拌竹筍或是竹筍湯、竹筍稀飯，定是消暑聖品。

今年2、3月暖冬又少雨水，竹筍普通生長情形較往年差，產量也下降，但爽口口感依然沒變，最近碰到雨季，竹筍冒出土堆時，土壤被雨水沖刷下來，反而筍頭見到太陽轉綠，這時就只能當加工品，所以挖完筍後還要覆土，讓下一株筍子得到最好的照顧。

屏東海豐以盛產綠竹筍聞名，約有300多公頃，產季從3-9月，目前正值清涼爽口期，消費者要把握機會品嘗。