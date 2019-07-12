穩鵬號海上喋血8人死亡案　殺人罪起訴菲律賓籍船員

▲屏東地檢署12日依殺人罪起訴穩鵬號漁船菲律賓籍船員 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

發生在2019年2月間，屏東縣東港籍穩鵬號在模里西斯海域發生喋血案，先後造成8人死亡，屏東地檢署12日依殺人等罪將涉案的菲律賓船員起訴，並請法院從重量刑。

國東港籍遠洋鮪釣漁船「穩鵬號」於2019年2月20日凌晨1時多在印度洋海域附近（距模里西斯路易士港港東北方約1540浬處）發生海上喋血案。

當時船上一名菲律賓船員AURELIO因細故，持殺魚刀砍殺一名同國籍船員後 ，將他丟入海中，被其他船員發現，在船上追殺他們，有人擔心被砍，跳海逃生。

陳姓船長發現擔心安全受到威脅，利用衛星電話向屏東縣東港區漁業電台求救後，與數名船員鎖在船長室內，但遭該菲籍船員破壞，情況危急。

海巡署偵防分署獲報，出動特勤人員前往救援，於3月2日制伏逮捕嫌犯，搭乘海巡署「巡護8號」巡護船，於18日押解返臺；倖存台籍船長、台籍輪機長、10名菲籍及印尼籍倖存船員１2，在海巡署特勤人員護送下，搭乘「穩鵬號」於24日抵達艦隊分署第五海巡隊碼頭。檢方偵訊後向法院聲押獲准。

檢察官同時為被告利益及維護人權起見，請法務部矯正署屏東看守所協助被告聲請法律扶助律師。另依1961年4月18日簽訂「維也納外交關係公約」，讓被告在臺受審期間有接受菲律賓國駐臺代表探視權利。



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