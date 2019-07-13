恆春失智婦迷途「滿臉驚慌」！議員召集全鎮里長指認　終於找到親人

▲屏東縣恆春警分局仁壽所警員黃群翔、林祈翰協助老嫗找到兒子，讓家屬很感激。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一名高齡80多歲的老嫗日前滿臉慌張地走在恆春鎮省北路上，由於無法理解和清楚表達對話，警方獲報利用M-POLICE人臉辨識系統作查詢也找不到相關資訊，相當苦惱。在場的屏東縣議員陳文弘建議，立即召集鎮內各里里長協助指認，終於由城北里長認出曾是他的里民，連絡家人接回，讓家屬很感激。

恆春警分局仁壽所警員黃群翔、林祈翰於日前下午接獲民眾報案稱一名失智老婦人忘記返家的路，立刻前往省北路段查看，看到這位老嫗年約80多歲，因找不到回家的路，神情慌張。

由於她語言溝通理解能力及表達能力顯有障礙，無法清楚表達其姓名及住處，身上亦未攜帶身分證件，員警利用M-POLICE人臉辨識系統作查詢，但搜尋多筆資料後皆未能找到與相符的個人資料。

這時在場的議員陳文弘建議立即召集鎮內各里里長協助指認，不久後，由城北里里長認出老嫗曾為城北里里民，便趕緊通知其兒子前來議員服務處。

老嫗的兒子趕到，確認是他母親，現住恆春鎮網紗里，由於其子平常都外出工作，無法時刻照顧老嫗，才會發生母親走失情事，員警提醒其子應重視家中長者安全並可申請「失智長者手環」，其子再三向在場員警、議員、里長及民眾道謝。