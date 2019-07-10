四技二專放榜！錄取率84.7%　商管群、餐旅群、設計群最搶手

▲四技二專甄選入學招生今天放榜。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

108學年度四技二專甄選入學招生今（10日）放榜，考生可在今天上午10點上網查詢。技專校院招生委員會聯合會指出，108學年度甄選入學招生，分為一般組及青年儲蓄帳戶組分別招生，有134校3,091個系科組學程提供招生名額47,466名（含青年儲蓄帳戶組），共計63,573人完成第一階段報名，每名考生至多可申請3個校系科（組）學程，經過第一階段篩選，計有57,272人獲得第二階段報名資格，完成第二階段報名（含備審資料網路上傳作業）者，計47,634人。



技專招聯會進一步說明，第二階段各校指定項目甄試後，具備正備取生資格可登記就讀志願序者計45,949人，完成登記就讀志願序者計有42,944人，經就讀志願序統一分發錄取者計36,364人，分發錄取率為84.7%。錄取人數最多的前3類，分別是商管群7,690名、餐旅群5,892名、設計群4,145名。

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技專招聯會主任王錫福特別提醒，分發錄取考生必須於7月15日12:00前，依錄取學校規定時間及方式辦理報到；若未於規定期限內完成報到手續者，視同放棄錄取資格。

王錫福也說明，108學年度四技二專甄選入學招生獲分發的錄取生，如同時獲得108學年度四技二專技優甄審入學分發錄取資格者，僅能擇一校系（組）、學程辦理報到，違者取消其錄取及入學資格。相關訊息請至108學年度四技二專聯合甄選委員會網站查詢。

