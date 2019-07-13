老婦傷口長蛆2個月！離譜安養院竟稱是「現代醫學療程」

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澳洲94歲老太太桑托羅（Annunziata Santoro）住在墨爾本一間老人安養院，她腳上有一個傷口卻遲遲沒有接受治療，導致傷口潰爛發黑甚至長蛆。家屬提出質疑時，院方居然以「蛆被用於現代的醫學」為由，試圖淡化事情的嚴重性，最終老太太因為感染致死。

據澳洲ABC報導，桑托羅於2017年住進阿西西老年護理中心，之後因病住院，在返回護理中心的3個月後就過世了。這起醫療糾紛案，在本（7）月10日由老年護理品質與安全調查皇家委員會（Royal Commission into Aged Care Quality and Safety）召開聽證會，會中老太太的女兒阿娜瑪莉亞（Anamaria Ng）揭露她母親在家護理中心的痛苦經歷，發現居然有一隻蒼蠅飛進母親腳上的傷口下蛋，對院方一無處置而感到非常震驚。

▲位於墨爾本的阿西西老年護理中心（Assisi Centre Aged Care）。（圖／翻攝自Google Map）

當她提出質疑時，病房女經理雅各（Ms. Jacob）卻以「蛆被用於現代的醫學」為理由，試圖淡化整件事情的嚴重性。阿娜瑪莉亞更在皇家委員會所召開的聽證會上指出，母親回到護理中心後病情每況愈下，院方在未經過家屬同意下注射鎮定劑，而且手術吻合器居然還留在母親臀部的皮膚裡，導致感染。

對此負責照護桑托羅的醫師泰（Eric Tay）坦承，「與腳傷相關的骨頭感染是導致老太太死亡的因素之一」，表示自己沒有主動索取詳細資料，並且有2個月沒有檢查她的腳傷，「她常常穿著鞋子……我不知道發生了什麼事。」當泰發現傷口上有蛆時，雅各緊張地表示如果這件事告訴桑托羅的家人，她將會惹上麻煩。

阿娜瑪莉亞還透露，母親在這段時間由於傷口感染而非常痛苦，但醫生卻沒有施打止痛藥，反而是施用抗精神藥物喹硫平（Quetiapine），增加母親的痛苦。對此，泰表示自己在1個月內有一度將劑量增加到10倍，但是有透過電子郵件跟阿娜瑪莉亞溝通療程。受到不良照顧的桑托羅在2018年10月轉至另一家治療中心，但2天後就過世了。女兒表示，「這裡的管理真的非常糟糕，我完全失去信心，只是想讓她離開這裡。」