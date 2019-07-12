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花園挖到詛咒陶罐「刻RIP墓碑」！屋主嚇瘋...網狂勸：立刻燒掉

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▲▼澳洲女子在家中發現「詛咒陶罐」。（圖／翻攝自臉書）

▲澳洲女子在家中發現「詭異陶罐」。（圖／翻攝自臉書）

記者錢玉紘／綜合報導

住在澳洲布里斯本的莫蘭（Kerri Moran）日前剛搬新家，某天整理花園的時候，挖出了一個手工的陶罐，但是形狀超級詭異，上面竟還還刻著「RIP」（願死者安息）的字樣，讓人感到害怕。莫蘭把照片PO網後，許多人都覺得毛骨悚然，勸她趕快燒了這東西，或是趕快搬家。

英國《鏡報》報導，莫蘭在新家的花園內挖出了這個不規則形狀的陶罐，罐身有幾個凸出來的裝飾，蓋子上則刻了一朵立體的花，以及一個刻有十字架的方塊，看起來就像是棺材的形狀，最詭異的是一塊像墓碑形狀的突起物，上面寫著「RIP」，整個罐子都呈現土色，看起來像是已經被埋在地下好一段時間了。

莫蘭在臉書上提到，她不知道這個陶罐道地是什麼，只覺得又大又重，雖然自認是「挖到寶了」，但她的女兒卻說這東西不好，於是她把照片PO到臉書社團，想詢問廣大的網友這是什麼東西。

▲▼澳洲女子在家中發現「詛咒陶罐」。（圖／翻攝自臉書）

▲陶罐上有「RIP」字樣。（圖／翻攝自臉書）

沒想到陶罐引起熱烈的迴響，吸引超過上萬則留言，但是許多網友都表示，這東西可能已經「受到詛咒」，要莫蘭趕快埋回去，而且越深越好，「拜託快埋回去，或是燒了吧」、「這東西有咒語封印，看起來不妥，你應該要埋起來，否則可能會有壞事發生」、「可能要請個驅魔師來了」、「埋起來再倒聖水進去」、「裡面搞不好有骨灰或遺體」。

由於網友們的猜測太過恐怖，讓莫蘭感到害怕，於是她聯絡了先前的屋主，想一探究竟。幸好真相不如大家猜的那麼可怕，前屋主無奈表示，她的兒子高中時常在學校做陶藝作品，每次都帶一些「鬼東西」回家，於是她只好把這些東西丟在花園裡面。莫蘭則鬆一口氣表示，「現在我終於可以好好睡覺了」。

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關鍵字：詛咒,詭異,陶罐,紐澳要聞

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