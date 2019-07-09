　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美中強權搖擺不定…澳洲憂捲入太平洋戰事　前總理顧問：考慮發展核武

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲澳洲皇家海軍直升機在南海進行夜間飛行任務時，遭到船隻用雷射光攻擊。（圖／翻攝自Royal Australian Navy臉書專頁，為示意圖。）

▲澳洲皇家海軍直升機。（圖／翻攝自Royal Australian Navy臉書專頁。）

記者張方瑀／編譯

位在南半球的澳洲，在國防與經濟上都非常仰賴中國與美國兩個盟友，不過面對美國總統川普的飄忽不定，還有中國對太平洋地區的野心日漸壯大，迫使澳洲必須開始思考國家未來的戰略與國安問題。戰略專家表示，儘管澳洲這塊大陸向來沒有國防問題，但面對美中兩個盟友的不確定性，仍要開始考慮發展核武的必要性。

對於澳洲來說，和美國近百年來的同盟關係，還有對中國礦產的穩定出口，除了讓澳洲國防無虞，也讓該國經濟創下28年未曾衰退的紀錄。但近來川普無暇顧及兩國同盟，中國也開始追求在太平洋地區的主導地位，各界開始懷疑這兩個讓澳洲保持穩定安全的支柱。長久以來，澳洲政府對於處理兩國的關係都非常謹慎，但曾擔任澳洲前總理顧問、資深軍事專家懷特（Hugh White）卻大膽表示，「是時候該改變了。」

▲2017年美澳軍演。（圖／達志影像／美聯社）

▲2017年美澳軍演。（圖／達志影像／美聯社）

懷特在最新出版的《如何保衛澳洲》（How to Defend Australia）一書中提到，澳洲必須開始思考發展核武的問題，儘管他並未明確指出，澳洲必須發展或是不要發展，「這會是一把雙面刃，核武帶來的威懾會讓經濟、外交、政治受到巨大影響，但若不發展，若未來發生戰事，缺少常規武器、地廣人稀的澳洲恐難以自我防衛。」

過去幾十年來，澳洲政府持續討論關於核武的可能性，但當局一直認為，擁有美國的支持，澳洲沒有必要發展核武。「川普的一則推特，就可讓半個世紀的政策改變」懷特指出，過去總認為美俄發生核子戰爭也不會擴及澳洲，但現在中國帶來的威脅比過去還要更多，尤其澳洲的軍隊不斷在太平洋海域受到中國的威脅，「在新亞洲的秩序下，放棄核武的戰略成本比現在高得太多。」

ET快訊
警傳喚16：30到案調查！　郭芷嫣突來電：精神不好，改天再約
大學高挑校花「爬上40多人床」　14年從小科員變副市長
台灣觀光客救10歲愛女　衝入沖繩海水浴場…遭海浪捲走200公

關鍵字：澳洲,核武,軍武,國際軍武,紐澳要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

58％女性被親人下毒手　凶殺案致死率是恐怖攻擊的5倍

美經濟學大師柯文點名「貿易戰最大輸家」　台灣很難選邊站

沿岸毒藻大爆發！墨西哥灣成「死亡區」　密西西比州關閉21處海灘

漢生病家屬「隔離政策」國賠勝訴　安倍：國家不再上訴

活過性侵與破碎家庭　她水上摩托車摔落「推進器穿破直腸」生殖器受損

11歲小妹成老爺爺私人發洩器　肚子餓「撿地上螞蟻當糖果零食」！

幸運！遊客戲水差點淹死　竟被奧運游泳名將馬格尼尼救起

徒手攀310m摩天樓！　英蜘蛛人曝細節興奮喊：那是神一般的感覺

老婆才提醒「吃慢點」警告N次　他突然從椅子倒地喘氣噎死

台灣觀光客救10歲愛女　衝入沖繩海水浴場…遭海浪捲走200公尺溺斃

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

韓國瑜上台「沐浴歡呼聲」整整1分鐘　喊話綠軍：你支持蔡日子有更好嗎？

1年未見！暖妻串通親友獻驚喜 30歲軍人飆男兒淚：怎麼辦到的...

「樂童」妹妹翻唱阿拉丁《Speechless》 英文咬字超標準好聽到起雞皮！！

真人版《花木蘭 》預告　2020年春天

哥哥幫剪指甲汪「恐龍臉」嚇唬 一知換馬麻接手秒變無辜臉XD

造反啦～叛逆鸚鵡撂狠話狂嗆爸 舉腳耍壞凶巴巴「再吵打你喔！」

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：我們做了什麼

漂亮的女議員應該「認真做功課」　潘恆旭為發財嗆黃捷：別見獵心喜

58％女性被親人下毒手　凶殺案致死率是恐怖攻擊的5倍

美經濟學大師柯文點名「貿易戰最大輸家」　台灣很難選邊站

沿岸毒藻大爆發！墨西哥灣成「死亡區」　密西西比州關閉21處海灘

漢生病家屬「隔離政策」國賠勝訴　安倍：國家不再上訴

活過性侵與破碎家庭　她水上摩托車摔落「推進器穿破直腸」生殖器受損

11歲小妹成老爺爺私人發洩器　肚子餓「撿地上螞蟻當糖果零食」！

幸運！遊客戲水差點淹死　竟被奧運游泳名將馬格尼尼救起

徒手攀310m摩天樓！　英蜘蛛人曝細節興奮喊：那是神一般的感覺

老婆才提醒「吃慢點」警告N次　他突然從椅子倒地喘氣噎死

台灣觀光客救10歲愛女　衝入沖繩海水浴場…遭海浪捲走200公尺溺斃

蕾哈娜「唐朝風團扇、花鈿」登封面　零違和網讚：不愧是山東天后！

「開山里飛曼谷」開賣！　航空公司玩哏：里民獨享優惠～

58％女性被親人下毒手　凶殺案致死率是恐怖攻擊的5倍

美經濟學大師柯文點名「貿易戰最大輸家」　台灣很難選邊站

世大運／成人級國際賽初體驗　菜鳥李婕瑜品勢雙銀

沿岸毒藻大爆發！墨西哥灣成「死亡區」　密西西比州關閉21處海灘

加油站暴衝！18歲女騎士油門一催　機車左偏直撞警車…網友笑翻

小資族的救星！ H＆M 推出「延後付款方案」等你發薪水再還錢

不只開山里疫情！日本腦炎現蹤台中...男子又燒又吐一度被當登革熱

監視器拍下鄰居小孩趴地狂撸貓！　奴才笑：他每天都來

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

國際熱門新聞

即／京都花見小路傳火警　餐廳遭..

情侶對鏡拍照　爸放大驚見潤滑油

見死亡車禍...狂拍照沒人報警

一張海灘夜景圖　引上萬網友崩潰

中風父住院上唇擠滿「蠕動白蛆」..

裸女闖入自稱魔鬼　屋主連開39..

愛女沖繩玩水被捲走　台灣父救人..

悲慘弟上大學「老爸拒付學費」　..

18歲嫩妹寫出「逼真性愛故事」..

直播主毆孕妻　巴掌聲被網友聽見

女兒被咬　他怒把鄰居西施犬丟下..

阿公抱出窗外突「手滑」1歲孫女..

習近平訪朝「10萬人夾道歡迎」..

越南新娘遭家暴狂抖　2歲孩目睹..

更多熱門

相關新聞

澳洲街友寫字卡　切割中國丐幫

澳洲網友近日發現墨爾本街友寫字卡與「中國丐幫」切割，字體全部大寫，還連加3個驚嘆號，用強烈語氣澄清身分以求生存，此舉被分享到網路論壇《Reddit》後引起討論。維多利亞省警方表示會持續調查6月間破獲的職業乞討組織，中國外交部發言人耿爽也支持澳洲公正處理不法行為。

包養被砍價　男床戰一半被斧頭劈

S-400下周運抵土耳其　部署地點曝光

直播主毆孕妻　巴掌聲被網友聽見

伊朗嗆重啟離心機　濃縮鈾純度20％↑

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 花木蘭 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

即／郭芷嫣認了　加料是她說的

嬤腳冷借襪子保暖　孫子一看崩潰

郭芷嫣黑歷史曝光：擦老外屁股的不是她

嗆去死！女韓粉道歉：被設計羞辱

網爆台大醫畢業？郭芷嫣學歷曝光

遊迪士尼遺失水瓶！她已放棄結局暖爆

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」

林志成4金句狂勸退！館長一回萬人笑爛

買站票搭普悠瑪！她挨轟：請妳下車

女友偷飛日本驚喜！ABC男友崩潰關門

即／京都花見小路傳火警　餐廳遭噬

正妹老師連PO「限定泳衣照」！

張克帆暴風狂減16kg「瘦回瓜子臉」

唐綺陽／2019下半年完整運勢！

野生「大咖南韓女神」現身瑞豐夜市

更多

最夯影音

更多

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

韓國瑜上台「沐浴歡呼聲」整整1分鐘　喊話綠軍：你支持蔡日子有更好嗎？

1年未見！暖妻串通親友獻驚喜 30歲軍人飆男兒淚：怎麼辦到的...

「樂童」妹妹翻唱阿拉丁《Speechless》 英文咬字超標準好聽到起雞皮！！

真人版《花木蘭 》預告　2020年春天

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面