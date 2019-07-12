▲越溺愛越受害！寵上天就無法無天星座Top3，巨蟹座越愛越放肆。（圖／pixabay）

生活中心／綜合報導

戀愛過程中，每個人都希望自己可以被寵愛，適當的寵愛是可以增進感情的，不過太過度可就不行了！《星座宝宝》整理出12星座中，被寵一回就無法無天的星座前3名。

第一名：射手座

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射手座很善於社交，他們很在乎光鮮亮麗的外表，喜歡不受拘束的生活，如果一有機會就會跑出去閒晃。假使給了他們自由的生活，也別想著會來感謝你，反而消失到不見人影。越是寵壞他們，就等於是給了他踩你底線的機會，不小心放縱換來的就是他們覺得可以擺脫你的狀態，有機會尋找新歡了。

第二名：水瓶座

水瓶座很大愛，也善於交友，他們對誰都有一種莫名的好感。在日常生活中，會接觸到各式各樣的人，但也因為這樣難免有曖昧對象出現。如果對水瓶人過度縱容，就真的被他們驕傲到飛上天了！對待水瓶座最好的方式就是要「忽冷忽熱」，「專寵」絕對不可行。

第三名：巨蟹座

典型的恃寵而驕說的就是巨蟹座，寵他們出自於愛，而他們卻覺得是理所當然。越是寵愛、溺愛，反而會讓他們顯露出本性，屬於巨蟹座的人，即使做錯事也只要甜言蜜語、小小裝傻，另一半可能就會心軟原諒，讓他們不知錯，也不覺得自己真的有錯。