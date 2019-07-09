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分手就後悔一輩子！讓前任哭哭的「5大星座」　牡羊被甩後目的超驚人

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▲▼情人,分手,吵架。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲遇到這五大星座，提出分手前可以多想想。（圖／翻攝PAKUTASO）

生活中心／綜合報導

天底下沒有不散的宴席，情人相處有時會遇到過不去的坎，進而提出分手，但有幾個星座卻是會讓你提出分手後後悔莫及。《星座好朋友》整理出5大分手後會讓前任後悔的星座，若另一半是這幾個星座，記得要好好珍惜！

第五名：水瓶座

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腦子機靈的水瓶座隨時都在變換，為生活帶來不少新奇與刺激，可能你前一日發現他像街口乞討的乞丐，今日看到他就換上正裝，展現光鮮亮麗的一面，因為只要他們想，就沒有做不到的事；因此，在愛情中他們願意隱藏鋒芒、委曲求全，全都是愛，若狠心將他甩開，恐怕後悔的是你自己。

第四名：天蠍座

天蠍座的記憶力是不容考驗的，倘若你只因個性不合、感情淡了而和平分手，那後續還好說，但若是背叛、偷吃而鬧翻，那分手後的天蠍將進入報復模式，把本身一切的能力大大提升，讓對方完全後悔為了一時的歡愉而拋下他。

▲▼ 床，女生，棉被，房間，失戀，分手。（示意圖／Tirachard Kumtanom／取自免費圖庫stocksnap）

▲牡羊座被甩後，會以讓前任後悔為目的，全面提升自己。（示意圖／Tirachard Kumtanom／取自免費圖庫stocksnap）

第三名：牡羊座

分手後會故意以「讓前任感到後悔」為目的的星座，恐怕牡羊當仁不讓；向來自尊心高傲的牡羊雖然單純、直接，當他們無法接受自己被甩時，便會絞盡腦汁讓自己變得超好，促使對方後悔再回到自己身邊；另外，當另一半真的回到身邊時，牡羊卻會突然喪失興趣，反而有可能提出分手。

第二名：獅子座

獅子座是有著王者自信的星座，總是想要控制全局，但他們遇到愛情時，也會甘願為了對方化身小貓咪，但當對方無視獅子的付出，執意提出分手，那他們便會頭也不回地離開，再次回到眾人眼中閃耀的王者，讓提出分手的你後悔莫及。

第一名：金牛座

老實木訥的金牛看似人畜無害，甚麼都不懂、不會，但他其實是需要刺激才會成就大事，倘若你提出分手，讓他受了情傷，那金牛將會360度大改變，直接從孩子轉變成男神、女神，而當你發現前任的改變想回頭時，金牛早已經到再也攀不起的高度了。

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關鍵字：星座,前任,分手

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