【瑪法達談星】十二星座07.10～07.16運勢！雙魚抗水逆一路翻身、獅子陷苦情

【瑪法達談星】十二星座07.10～07.16運勢！雙魚一路翻身、獅子陷苦情

年度的7月風暴－「魔羯座月偏食」要來了。選在時序甫進入小暑、「水星退行」（水逆）甫在上週登場，星象警訊頻率與強度都很重磅、且「巨蟹座之月」正值中段尾的本週，讓7月中的星空氛圍充滿乖張、不耐、心機與暴戾。魔羯座月食期象徵的情感疏離、冷漠不公、衝突危機，將在水逆期間常見的接觸不良、交通災變及溝通黑暗期的陰影下，變得處處地雷、一發不可收拾。

重大星象事件還有：7月10日的一級吉訊－「太陽／海王星三合」；7月11日的一級警訊－「火星／天王星角衝」；7月14日的超級警訊－「太陽／冥王星對衝」；與7月17日的非常訊號－「魔羯座月偏食」與「金星／土星對衝」。就象徵意義而言，是混亂指數衝高、暗黑亂象與暴力衝突蠢蠢欲動的危險期。

財經方面，金星仍在巨蟹座、「水星退行」（至7月31日）與「魔羯座月食」效應發酵，且財星訊號都呈大險之兆的本週，星象顯示，重大政治與社會風險影響財經震撼的機率大增，企業衝擊、股市受災可能性不低，投資人宜注意降低曝險水位。

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就個別星座而言，身處「水星退行」（水逆）與「魔羯座月偏食」共伴效應肆虐初期的本週，「危機指數」高居年度數一數二。一波緊接一波的超級星象警訊，震撼中帶著窒息感，幾乎絕大多數星座都遭到波及。能全身而退已屬少數，遑論喜逢吉兆。最新出爐幸運寶座落在，事業正待起飛，守護星又與太陽呈幸運角的雙魚座。周遭哀鴻遍野之際，他們卻一帆風順、高升在望，適合做大夢、看世界。

運勢居次的是本月之星巨蟹座。本命宮坐擁金星、太陽兩大吉星加持，儘管月蝕效應期間略有微幅契約或婚姻上的波動，但很快會被事業、情感或金錢上的大捷報蓋過；好運第三則為處女座，儘管守護星退行期得面對諸事繁雜、行程勞頓，但冷靜應變、快刀斬麻，卻也打出漂亮成績。

上週的低潮星獅子座與天蠍座，本週持續高壓籠罩，且再添魔羯座加入苦情陣容，成為三大痛苦星。

星座排行 雙魚座：喜從天降、遨遊四海、名列前茅，好事最多。 巨蟹座：當仁不讓、日正當中、才情洋溢，精彩最多。 處女座：打通任督、穿梭自如、四通八達，變化最多。 射手座：昨非今是、崛起之秀、前倨後恭，感觸最多。

愛情運：★★★

金錢運：★★★

事業運：★★ ☆

☆為0.5分，★★★★★為滿分

牡羊座、獅子座、射手座，本週（07.10～07.16）火象星座運勢。

♈牡羊座（3月21日至4月19日）

好事多磨，有志竟成。守護星與怪異星天王星呈角衝的這段日子，不可控的意外波折較平日加倍劑量，若干突發事件打亂原定計畫。所幸伴隨風阻係數轉強，抗壓係數也一併增強。短暫顛簸將讓好勝傲氣大受激勵，復仇雪恥動機轉強，事業轉型改造有成，頗有臥薪嘗膽、砍掉重練的決心。財運有得有失，積穀防饑。愛情是一道微小缺口。

♌獅子座（7月23日至8月22日）

時晴時雨，先喜後憂。運勢陰晴不定的這段期間，守護星在吉兆後與厄星呈對衝角度，情緒、行動出現理智斷點，遭遇暴力威脅的機率大增，危險指數暴衝。所處環境有壓力或衝突升高跡象，容易以不妥協或硬碰硬宣洩壓抑情緒，有玉石俱焚的衝動。所幸事業根基尚穩，有一定的勢力版圖。提防因小失大。財運不濟。愛情是浮士德的困境。

♐射手座（11月22日至12月21日）

重拾舊愛，再續前緣。重溫若干類似經驗與場景的這段日子，將在幾乎遺忘的人生角落意外發現感動與收穫。溫故知新、舊事重提，先前無疾而終的約定或提案，可望捲土重來、冷飯熱炒。事業正值醞釀初期，重返耕耘模式發想架構、定點累積，利於擴增事業厚度。理財有虛胖盲點，宜嚴控成本預算與時間資源。愛情是情牽留待相思。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（07.10～07.16）水象星座運勢。

♋巨蟹座（6月21日到7月22日）

小試身手，豔驚四座。金星、太陽齊會本命宮的這段日子，得天獨厚，延續上週以來的發燒行情，財富、情感與事業持續同步看好，堪稱幸福與順遂的優良導體，「輝煌指數」居高不下。事業鶴立雞群、大放異彩，可望在因緣際會下強勢崛起，寫下個人生涯上轟轟烈烈的一頁精彩。擁有天時地利人和等時機搭配，與各路群雄一路同行襄助，領頭羊地位確立。人際關係寬嚴並濟、收放得宜，某誤會心結、法律爭議、交涉協議或合作結盟近期將有重大突破。投資有方，財旺。愛情是跳躍的音符。

♏天蠍座（10月23日至11月21日）

棋逢對手，禍從口出。守護星與太陽對衝的這段期間，強勢自信遇到某勢均力敵的高手踢館挑戰，絕對優勢頗受威脅。事業經營在若干領域擁有領先入場者地位，享有不錯市場紅利，但近期恐有小型危機、口舌是非、爭強鬥狠或其他意外事件。「刺蝟係數」驟增，宜避開衝突火爆的熱點或成為暴力源。財力小有增長。愛情是淺嘗即止。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

前程似錦，一路順遂。守護星與太陽呈吉相的這段日子，生涯前景豁然開朗，「水到渠成指數」驟強，事業邁入青雲直上期。是本週唯一未受重大星象重挫且還有天降喜訊的幸運星，也是少數有餘裕從被動接受命運安排，轉而樂觀創造命運，做自己貴人的幸運期。自信與視野是最大本錢。懂得善用人脈資產、跨界思維或前瞻趨勢建立個人優勢，近期將有進軍大舞台、開發國際市場或出國深造進修等大計畫。證照考核、語言認證或重大考試有高中金榜之喜。財優，進帳小增。愛情是自由的靈魂。

雙子座、天秤座、水瓶座，本週（07.10～07.16）風象星座運勢。

♊雙子座（5月21日至6月20日）

謹言慎行，慎謀遠慮。守護星退行中的這段日子，頗有小事放大、大事失控跡象，又值年度「犯沖小人指數」之最，明槍易躲，暗箭難防，切記明哲保身、斷尾求生、遠離邪魔歪道。事業表現平平，成績在及格邊緣，提防遊戲規則變動或不透明交易帶來負面影響。詐欺、背叛或暴力導致某信賴關係面臨考驗。偏財旺。愛情是一種情緒透支。

♎天秤座（9月23日至10月22日）

任勞任怨，賞罰分明。事業宮吉星庇蔭、且功利目標小獲滿足的這段日子，即將驗收並採收事業與財富的努力果實，欣慰而返。事業高升正值年度相對保守點，易有基礎鬆動、內部矛盾或裹足不前的現象，外援或僥倖皆屬有限，一切以最終實力見真章。嚴防鐵票失守、大意輕敵。月中後恐有較大衝擊事件。短期財運看好。愛情是一個承諾的重量。

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

前事不忘，後事之師。事業宮吉星高照、守護星卻又與戰星角衝的這段期間，將遭逢若干似曾相似的人生場景，福禍相倚。趨吉避凶之道在於放低身段、採彈性策略，該進不退，該守不攻，乘勢而為。得意時記得預留後路，以備運勢由高下滑時，留有緩衝。失意時記得沉得住氣，因為翻盤時機快到了。小有財穫。愛情是帶解壓縮的方程式。

金牛座、處女座、魔羯座，本週（07.10～07.16）土象星座運勢。

♉金牛座（4月20日至5月20日）

居安思危，未雨綢繆。協調力或社交力頗值稱道的這段期間，人際EQ或情感關係為自己引進很多互補性的啟發與成長，大大填補了之前的不足。雖然當下得做出若干艱難決定或痛苦取捨，但總算解決問題、排除疑難、狀況平和落幕。事業合作愉快、漸入佳境，但重大協議最好在月中震盪前及早定案執行。小有偏財。愛情是幸福找到答案。

♍處女座（8月23日至9月22日）

通權達變，應付裕如。行色匆匆、火速應變的這段日子，儘管正值守護星退行期，大小狀況不斷且時有不速之客來訪，但卻頗能即席演出、發揮即戰力，心理與行動彈性大獲好評。驛馬星動，參訪考察、研習座談或差旅研習等哩程數大增，滾石生吉，動能將觸發後續良性循環，速度決定一切。錢運欠佳，忌豪賭。愛情是微風吹過的花園。

♑魔羯座（12月22日至1月19日）

寬容大度，柔以克剛。守護星與吉星金星對衝的這段日子，身處工作與情緒高壓帶，對言語挑釁或情緒勒索耐受度轉弱。宜提防理智斷線、言語爆衝或莽撞逞勇。儘管身邊仍多忠實戰友，且事業表現多突破佳作，但情緒管理、人際與情感關係經營仍有極大進步空間。別淪為職場酷吏或不解風情之人。破財，宜設停損。愛情是鬧市裡的孤寂。