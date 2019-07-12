影／太殘忍妙天不辦了！林志成：一定要上格鬥擂台　館長「10字苦勸」網笑噴

記者傅誠／台北報導

曾6連霸「世界終極格鬥王」的55歲前健美國手林志成，日前對館長陳之漢親下戰帖，要舉行格鬥賽掀起熱議！林志成12日再稱雖然原先準備提供資金舉辦比賽的「國會問政聯盟」黨主席妙天禪師決定抽手，但他仍要在8月18日約戰館長。對此，館長則在臉書上用10字苦勸他「好了啦！」

▲林志成嗆聲，「18秒打趴館長」。（圖／記者傅誠攝）

林志成不滿館長時常開直播評論時事，「發表破壞兩岸和諧等言論；粗俗言語教壞台灣年輕人」，還跑到館長所經營的健身房外，手拿細數館長「罪狀」的大字報拍照，揚言「要來踩過你（陳之漢）的屍體」。但沒想到館長欣然接受後，卻遲遲等不到人前來踢館，林志成事後表示，「我要辦一個正式的比賽」。

▲前健美國手林志成不但挑戰館長陳之漢，5個月前還對徐曉東下戰書。（圖／林志成提供）

林志成8日表示已經找好金主辦比賽，但事隔才4日又稱，主辦單位基於5大理由不出資舉辦格鬥賽了，但他強調，雖然國會政黨聯盟退出主辦，他還是會再找其他單位協助，8月18日一定會站在格鬥擂台上迎戰館長！

對此，館長稍早前則在臉書粉絲「飆捍」上以簡短的10字回應，「志成阿，好了啦，可以了啦」，笑翻一票館粉，才PO文1個小時，便吸引了1.1萬名網友按讚，留言數更突破千則。

▲ 館長10字回覆林志成。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

▲網友紛紛爆笑回覆。（組圖／翻攝自Facebook／飆捍）

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