【廣編】凱擘大寬頻攜手震旦通訊　全新服務申辦管道正式上線

▲凱擘大寬頻與震旦通訊聯手推出專屬優惠，超值方案全台120家門市通路皆可申辦。



圖、文／凱擘提供

凱擘大寬頻正式與震旦通訊合作，拓展全新服務申辦管道，7月起於震旦通訊全台門市推出2年超值方案，月付699元即可享有120M光纖上網搭配HD99高畫質套餐、或搭配HomeSecurity居家防護服務，申辦就送600元超商禮券，申辦前者還送2年機上盒myVideo豪華月租免費看到飽。

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即日起，凱擘大寬頻數位有線電視、光纖上網、高畫質數位頻道、HomeSecurity居家防護等多項服務皆可於震旦通訊全台120家門市通路申辦！