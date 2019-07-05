　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】凱擘大寬頻攜手震旦通訊　全新服務申辦管道正式上線

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼凱擘大寬頻。（圖／業者提供）

▲凱擘大寬頻與震旦通訊聯手推出專屬優惠，超值方案全台120家門市通路皆可申辦。

圖、文／凱擘提供

凱擘大寬頻正式與震旦通訊合作，拓展全新服務申辦管道，7月起於震旦通訊全台門市推出2年超值方案，月付699元即可享有120M光纖上網搭配HD99高畫質套餐、或搭配HomeSecurity居家防護服務，申辦就送600元超商禮券，申辦前者還送2年機上盒myVideo豪華月租免費看到飽。

凱擘大寬頻高速光纖上網讓全家人同步享受飆網樂趣，免費建置家中wifi上網環境，追劇、玩線上遊戲網路品質一樣快又穩；「HD99高畫質套餐」包括CBeebies、tvN、DreamWorks、亞洲旅遊台、寰宇新聞台等24個闔家觀賞的高畫質熱門頻道，全方位節目內容一次到位；機上盒「myVideo豪華月租」擁有超過17,000部影劇作品，從強檔電影、最新戲劇、到動漫及幼兒卡通應有盡有，為你打造專屬家庭劇院！另外，為了滿足用戶不同使用需求，每月699元的優惠價格也提供「120M光纖上網＋HomeSecurity居家防護」服務組合，申辦同享600元超商禮券好禮。「HomeSecurity居家防護」服務提供24小時全時錄影、30天智慧縮時影像儲存，還可以透過App隨時隨地掌握家中動靜。

即日起，凱擘大寬頻數位有線電視、光纖上網、高畫質數位頻道、HomeSecurity居家防護等多項服務皆可於震旦通訊全台120家門市通路申辦！

ET快訊
私人車位被賓士爽停！屋主氣炸引擎蓋噴「OO」　超狂舉動網笑：
21歲屁孩警「狂賀鐵路警多1缺」！下場出爐被記過一次
電費171元！「吹冷氣+2台冷凍庫」誇張便宜　台電解答了

關鍵字：通訊服務,數位有線電視,網路,光纖上網,wifi

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

園區首席！「合遠新天地」自備10%起交屋附裝潢　買比租更划算

倫敦就該這樣玩！醒醒你的藝文腦　第一次遊倫敦就上手！

熱浪放電3600秒！ Magic Studio魔法練習生

【廣編】凱擘大寬頻攜手震旦通訊　全新服務申辦管道正式上線

學生麵包前進小七　校園創意全台門市熱賣中！

萌度爆表！「熊大旅行箱」限量1萬組必搶　屈臣氏集點換購倒數

節能空調怎麼挑？專家提3大省電秘訣：坪數、熱源、控濕

期間限定「單點大比薩6折」！必勝客「舊金山手工餅皮」香脆超清爽

全台20間以上五星級飯店用餐5折起與超值住宿優惠　不管去哪裡都要帶著你

小7「高雄啤酒音樂節」要來了！康是美「MEN GO SHINE」助陣

嘉義鐵路勇警失血過多殉職！ 「怕波及乘客」肉搏45秒沒拔槍

阿嬤照三餐接到小妹「無意義來電」 她爆氣怒嗆：當我美國時間很多R！

鐵路勇警殉職...顯人力、裝備不足　痛失獨子！母嘆「盼他是 最後一個」

女兒滑倒爆哭阿BEN第一句話就開罵　兒子生氣：不可以這樣對妹妹...

萌翻！日本相島滿滿超親人貓咪 「撒嬌無極限」小心便當被搶走XD

傑森史塔森挑戰腳開「瓶蓋」　轉身一踢...成功！！帥炸

周湯豪全新嘻哈歌曲《i GO》　熊仔一聽：很屌！很屌！

烤箱內藏懷孕驚喜！2孩激動爆跳 老么噴淚「要失寵了」...媽笑翻

Gail寫中文「我愛你」字超美！　最愛「學長」鄭可強被吐槽：不是東翰嗎？

《新說唱》八點檔劇情上演...蹲地痛哭!　潘瑋柏不耐煩：這段比《復仇者4》還久

熱浪放電3600秒！ Magic Studio魔法練習生

【廣編】凱擘大寬頻攜手震旦通訊　全新服務申辦管道正式上線

學生麵包前進小七　校園創意全台門市熱賣中！

萌度爆表！「熊大旅行箱」限量1萬組必搶　屈臣氏集點換購倒數

節能空調怎麼挑？專家提3大省電秘訣：坪數、熱源、控濕

期間限定「單點大比薩6折」！必勝客「舊金山手工餅皮」香脆超清爽

全台20間以上五星級飯店用餐5折起與超值住宿優惠　不管去哪裡都要帶著你

小7「高雄啤酒音樂節」要來了！康是美「MEN GO SHINE」助陣

揭秘少女肌！凍齡女神李維維「40歲被認成25歲」　關鍵就是它

【廣編】有種飲料喝的是回憶　多采多姿復刻限量上市

熱浪放電3600秒！ Magic Studio魔法練習生

台灣製造防砍衣進化成背心內衣　網推薦員警：穿這個保命

《獅子王》預售成績僅次《復仇者4》　打破迪士尼紀錄

離職警專業跟監抓到小王　怒嗆：睡我老婆幾次「你太太就讓我睡幾次」

「雷神索爾」治好飛飛壞習慣！　黑人「狠心育兒術」網推爆：超有用

【勇警遭刺殉職】除了譴責犯人　我們還能做什麼？

姓氏特別被取怪綽號！她國小被叫「屁股癢」留陰影改名　網：首遇到同姓

選正副主席1票買105萬　敢跑票「抓去埋」...亮票就是他

6年來沒忘記祝遭竊愛犬「生日快樂」　奇蹟降臨太洋蔥

華為尚未脫離美「限制名單」　台商應保持警覺

消費熱門新聞

出國「上網吃到飽」每天百元有找

麥當勞竟有隱藏版「真漢堡」！一..

麥當勞「勁辣雞腿堡」買一送一！..

限時5小時！星巴克「星冰樂買一..

凱特王妃再度美出新高度

凱特王妃穿亮片高跟鞋出席慈善晚..

星巴克「咖啡特展」4款限定飲品..

買空調3秘訣：坪數、熱源、控濕

揭秘少女肌！凍齡女神李維維都靠..

2件最低只要0元！小7「飲料抽..

熊大行李箱屈臣氏集點換購倒數

通勤族善用時間！爽抽萬元獎金

「人氣夯冰」稱霸！全聯3.5個..

信義區新地標！連網紅博恩都來朝..

更多熱門

相關新聞

WIFI業者突斷訊　北捷終止契約

台北捷運公司前年與WiFi承包商全林實業簽約，提供全線車站、列車免費WIFI「Free AD WIFI」服務，不過上月25日廠商無預警宣布，暫時停止服務將忍痛退場。北捷1日表示，廠商未依約限期完成改善，已自7月1日起終止契約，廠商違約依照契約規定，將沒收履約保證金新台幣400餘萬元不予發還，並要求廠商應4個月內回復場地。

WiFi廠商斷訊　北捷：不排除解約

北捷FreeWiFi暫停服務　全列車網路沒了

賓利Continental GT改裝成坦克車

別傳假消息！3招防長輩群組洗腦

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

25歲警英勇殉職…21歲屁警嗆：狂賀！

同個保溫瓶用20年！50歲男失智離世

吳宗憲嗆921捐多少！館長「挖出證據」反擊

才發生鐵道警察殉職　雲林警遭拒檢衝撞重傷

新兵操課三七步　挨罵怒打教育班長

臟器外露怎救？　義消：千萬不要這樣做

最難追的星座女Top 5

即／21歲屁孩警：狂賀鐵路警多1缺　下場出爐

君鴻酒店將歇業　海霸王接手改商旅

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！暴瘦7kg失魂慘況曝光

蕾菈「要嫁了！」和185cm男模拍婚紗

23歲瑪莎拉蒂女酒駕　撞爆BMW害2命

《玩很大》張立東撿到內褲！

他留言「是警察死得好」　網友撻伐肉搜

大S愛木村拓哉28年…餐廳「見到本尊」爆哭！

更多

最夯影音

更多

嘉義鐵路勇警失血過多殉職！ 「怕波及乘客」肉搏45秒沒拔槍

阿嬤照三餐接到小妹「無意義來電」 她爆氣怒嗆：當我美國時間很多R！

鐵路勇警殉職...顯人力、裝備不足　痛失獨子！母嘆「盼他是 最後一個」

女兒滑倒爆哭阿BEN第一句話就開罵　兒子生氣：不可以這樣對妹妹...

萌翻！日本相島滿滿超親人貓咪 「撒嬌無極限」小心便當被搶走XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面