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北韓快要發大財了！美國想撤銷制裁18個月　交換金正恩凍結核武

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▲▼ 川金／美國總統川普與北韓領導人金正恩2019年6月30日在板門店會面。（圖／路透）

▲白宮擬同意北韓出口煤礦和紡織品，逐步撤除國際制裁，換取北韓拆除核設施。（資料照／路透）

國際中心／綜合報導

南韓媒體引述消息指出，美國考慮暫停對北韓實施的部分制裁12至18個月，已換取北韓拆除其主要核設施，並且凍結其整個核計畫。假如北韓接受條件，美國也考慮正式簽署韓戰停戰協議，同時願意互設聯絡辦事處，與北韓建立互信。

一名熟知白宮對北韓政策的消息人士向韓聯社透露，美國與朝鮮很快將會再度展開談判，雖然時間地點尚未確定，但白宮希望創造條件，促使北韓開始實施無核化。美國考慮，暫停實施聯合國禁止北韓出口煤炭與紡織品的制裁措施，突破雙方談判僵局。煤炭與紡織品是北韓最重要的財政收入。

消息指出，假如北韓接受此方案，美國可能會提議暫停部分制裁，換取北韓拆除部分核設施，逐步進行，直到北韓完全放棄核子武器，而所有制裁也將解除。不過，如果北韓以任何方式使詐，所有制裁將會恢復。

消息人士說，「這方案相當重要，能讓美國與北韓建立互信，同時也促進無核化，並緩解了制裁。」他說，驗證與檢查寧邊核設施的部分可能比較棘手，雙方仍需要再詳談。

在今年2月份的河內川金會上，北韓領導人金正恩要求美國取消幾乎全部的制裁，交換拆除寧邊核設施，雙方不歡而散。美國總統川普當時向媒體表示，光拆除寧邊核設施還不夠，美國掌握其他核設施的存在。

消息指出，如果北韓同意拆除寧邊核設施，並且完全凍結核武計畫，美國考慮正式簽署聲明，以結束1950年至1953年爆發的韓戰。此外，美國也願意在彼此首都互設聯絡處，同時建立獨立的管道或辦公室，協調交還美軍陣亡將士遺體。

消息人士說，白宮對於許多方案都抱持開放的態度，鼓勵北韓跨出無核化的「關鍵第一步」。他說，「在談判中的首要目標是向北韓證明能夠信任美國，以及華府希望達成的歷史功績，確保雙方的敵對態度成為過去式。」

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關鍵字：北韓,金正恩,川金會,無核化,日韓要聞

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