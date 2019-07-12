幼兒園涉隱匿兒虐案　「開後門讓家長跑、阻撓社工調查」社會局將開罰

▲台南市一家幼兒園疑隱匿通報兒虐案，台南市政府社會局家防中心接獲檢舉前往調查，竟並阻止社工調查，社會局將依兒少法裁罰。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南一對小姐妹受到父親不當體罰，其就讀的幼兒園疑似早已知情，卻未依兒童及少年褔利與權益保障法進行通報，台南市政府社會局家防中心接獲檢舉前往調查，園方還意圖阻止社工調查，社會局指出如查證屬實，將依兒少法對園方人員最重6萬元以下罰鍰。

台南市社會局7月7日接獲通報，台南市疑似有兩名在幼兒園就讀的小姐妹，受到父親不當體罰，社會局8日立刻會同多名社工及台南市教育局、警察局等單位，組成調查小組至幼兒園進行調查，兩姐妹到校後，園方為躲避社工調查，向社工謊稱女童當天未到校，但私下暗自通知女童家屬由後門偷偷接走女童，意圖阻礙社工進行調查。

經社工積極追查女童下落，確認兩姐妹已被家屬接回家中，立即會同警員至案家訪視，當場發現兩女童背部及手腳都有體罰傷痕。女童父親向社工坦承他是平日兩姐妹主要照顧者，女童調皮不聽話時採取體罰方式管教兩姐妹，案父已有悔意且願與社工配合及執行情緒控管、正向管教等安全計畫，考量兩女童家中另有其他照顧資源，社會局已申請警政單位定期約制查訪。

社會局指出，後續家防中心會持續追蹤，定期家訪及校訪；同時依兒少權法第102條開立案父親職教育輔導之行政處分，強化女童父親的親職教養知能，社工也會持續與兒少建立關係，蒐集更多照顧資訊，密切注意兩女童之照顧情形。

另有關幼兒園疑似隱匿通報及阻礙社工調查情事，社會局家防中心主任蘇淑貞指出，兒少權法中明定社工、教育、警政、衛政等兒少相關業務專業人員有責任通報規定，若在一線服務的專業人員都未能依規定進行通報，如何協助兒少脫離險境？她呼籲相關單位一旦發現兒虐事件，都應主動配合調查，以免發生憾事。由於該幼兒園已違反兒少權法第53條，於知悉兒虐事件24小時內未進行責任通報，社會局將對園方相關工作人員進行調查，釐清通報責任後，後續將依兒少權法移送行政裁罰會議並依法裁處。

社會局指出，兒童保護觀念越來越受到民眾重視，依社會局家防中心統計資料顯示，2018年台南市兒少保護通報量全年度有2419案，2019年1-6月兒少保護通報數有1650案，2018年1-6月通報數為1176案，與去年同期相較增加474案，成長40.3％，除顯示民眾對於兒保通報觀念提升，也提醒大眾兒虐事件在社會各個角落頻繁的發生，需要更多人一起關注及守護。

社會局也特別提出呼籲，近來網路爆料平台普及，但「網路通報」並非正常的通報管道，若熱心鄉民「肉搜」還可能將重大兒虐及性侵案的保護個案置於風險中，相關當事人也會承受極大壓力。民眾一旦發現疑似受虐兒，可善用113通報、110報案，受理時通報者的身分資訊完全保密，同時也會保護疑似受虐兒的資訊。惟有適時求助，多一分謹慎、多一點關懷，兒童安全才會多一分保障。

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