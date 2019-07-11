暴風襲擊希臘北部「汽車被1秒解體」！　6名遊客喪命傷者逾百人

▲現在沙灘上堆滿被吹散的異物。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

希臘北部哈爾基迪基半島（Halkidiki）10日遭到強烈暴風與冰雹襲擊，造成房屋受損、汽車被吹翻、樹木和電線桿倒塌等等情形。目前已確定6人喪命，傷者估計超過百人，當地醫院透露，光這兩天來就醫的就至少有60至70人，大部分都是被掉落的異物砸傷，或是被強風吹到跌倒而骨折。

據《太陽報》報導，整片哈爾基迪基海灘呈現滿目瘡痍，到處都是散落的垃圾或物品碎片，餐廳只好暫停營業來收拾殘局，甚至沙灘上還有被解體的汽車，海面也漂著許多斷裂的木頭，當地人的放鬆天堂瞬間變成一片荒地。

▲當地海景餐廳損失慘重。（圖／達志影像／美聯社）



報導指出，在這場災難中死亡的包括來自俄羅斯的2名遊客，分別是39歲男子與2歲男童，他們當時待在車上躲避風雨，卻被無預警倒塌的樹木擊中，當場死在車內。還有2名年長的捷克遊客也是連人帶車被強風吹走，警方尋獲時都已經斷氣，以及2位在餐廳用餐卻被屋頂壓死的羅馬尼亞女子與8歲男孩。

當地醫療中心主任卡爾特薩斯（Athansios Kaltsas）指出，「這是我當醫生25年來，第一次遇到這種狀況」，傷者年齡從8個月大到70歲不等。政府也表示，目前至少有140名消防隊員仍在進行夜間搶救，盡力救出所有受困傷者。