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希臘37度刮「冰雹風暴」！ 旅行拖車遭吹翻　20分鐘釀6死

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▲希臘因暴雨造成災害。（圖／路透）

▲希臘夏日天氣多晴朗，昨（10）日卻忽有暴雨、冰雹造成災害。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

希臘7月大多乾燥炎熱，本周天氣最高更達攝氏37度，但希臘北部在昨（10）日卻遭受強風暴雨以及冰雹的襲擊，是近年來首次出現的怪異現象，這場風暴維持了約20分鐘，導致樹木倒塌、房屋受損，哈爾基迪基（Halkidiki）更有6名遊客因此喪生。

哈爾基迪基位於希臘第二大城市塞薩洛尼基州（Thessaloniki）南部，該處蔚藍的海洋總吸引成千上萬的旅客，如今卻因為一場怪異強風、暴雨及冰雹釀出悲劇，造成6名遊客因此喪生，其中包含一對捷克的夫妻、來自羅馬尼亞的母子以及俄羅斯的父子死於災難中。

▲希臘因暴雨造成災害。（圖／路透）

▲希臘因暴雨造成房屋倒塌，導致遊客受傷、身亡。（圖／路透）

據《BBC》報導，災害發生後，希臘也緊急部署100多名官員探視情況，其中一名官員指出，捷克夫婦因旅行拖車被風吹走而死亡，羅馬尼亞的母子因餐館屋頂倒塌而喪生，俄羅斯的父子則是因酒店附近的樹木倒下而喪命。希臘北部的民間保護主管Charalambos Steriadis更直呼「這是前所未見的現象」。

Nea Moudania醫療中心的主任Athansios Kaltsas表示，「這是我25年職業生涯中，第一次經歷這樣的事情。」不只6名遊客喪生，也有約30名遊客因此受傷，該醫療中心也在事發之後治療許多受傷的民眾。希臘公民保護部長Michalis Chryssohoidis也將至當地深入了解情況。

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關鍵字：冰雹,希臘,災害

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