走出紓困陰霾！右翼政府重返希臘國會　新任總理曾裁1萬5000名公務員

▲「新民主黨」黨魁米佐塔基斯成為希臘新任總理。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

希臘國會大選7日落幕，保守派政黨「新民主黨」（ND）以近四成的得票率，拿下國會過半席次，其出生政治世家的黨魁米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）也成為新任的希臘總理。米佐塔基斯向支持者表示，希臘無法再次承受分裂，他希望大家能團結一致向前，「希臘會再次驕傲地抬起頭來，從今天開始，一場艱難但美好的戰鬥就在前方。」新民主黨也將成為希臘結束紓困後的首個政府。

米佐塔基斯出生於希臘政治世家，他的父親是希臘前總理、姐姐是前雅典市長與外交部長。畢業自哈佛大學的他，曾在著名管理顧問公司麥肯錫（McKinsey）擔任顧問，過去曾投入希臘失敗的「紓困改革計畫」，裁撤1萬5000名基層公務員導致民怨四起，最後新民主黨在債務危機中崩潰，讓希臘經濟規模縮減25%，甚至差點被踢出歐元經濟體。

▲「激進左派聯盟」（Syriza）黨魁、現任總理齊普拉斯。（圖／路透）



不過，風水輪流轉，當年帶著希臘走出歐債危機的「激進左派聯盟」（Syriza）卻在這次大選一敗塗地，儘管總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）與歐洲債主達成了嚴厲的紓困計畫，穩定了希臘的經濟危機，但始終無法解決國內高漲的失業率，外加官員貪腐狀況未減，導致激進左派聯盟在這次大選中，僅以31.5%的得票率在國會中取得86席。

身為「新自由主義改革派」的米佐塔基斯將在當地時間8日宣布就任，許多新民主黨的議員，也是初次踏入政壇的新面孔，因此《衛報》認為，這對希臘來說就像是場改革，許多選民寄望新政府可以吸引外資、創造更多就業機會來重振希臘。米佐塔基斯也向選民承諾，「我會將年輕人的目光轉回希臘，從今天起，你們不用被迫離開這個國家。」