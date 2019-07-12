內政部獲企業捐贈500萬　添購電擊槍提升警察配備

▲捷運警察隊使用電擊槍制伏歹徒。（示意圖／記者邱中岳翻攝）



政治中心／綜合報導

日前嘉義鐵路警察李承翰執勤時遭逃票旅客拿刀刺殺，送醫後不治身亡。這起社會事件喚起大眾對於警察配備的重視，內政部收到不少企業捐款幫助提升設備，12日再接獲企業致贈500萬元，協助添購警用電擊槍，提升第一線執勤員警裝備及安全。

內政部指出，為保障員警安全，總統蔡英文已立即指示，「要錢給錢，要人給人」，行政院長蘇貞昌也全力支持，所有該配備的防護、人力都會盡力到位，就是希望不要再有下一個李承翰。

內政部長徐國勇除已要求每個鐵路警察都必須穿著防彈衣，並採取雙人勤務，同時緊急採購配發1千多支辣椒噴霧器外，亦將於10月底新增約260名警力投入勤務，後續警政署也將持續盤點警力及員警配備，以避免憾事再次發生。

內政部說明，龍巖集團除對年輕英勇警員遇難表示沉痛哀悼外，對其家屬與親友同事們亦致上誠摯慰問，更以實際行動力挺英勇保衛民眾的員警，以最快的速度與內政部取得聯繫，表明捐贈500萬元添購警用電擊槍，並希望藉此拋磚引玉，讓社會多加關切執法人員的辛勞與人身安全，共同提升警務維安與社會的安全。

▲內政部長徐國勇。（資料照／記者李忠憲攝）