竹南大埔重劃區亂草叢生！　「綠色草海」淹沒休憩長椅

▲大埔重劃區1處公園旁，因雜草叢生，掩沒了供人休息的座椅，附近民眾抱怨連連。（圖／翻攝自Facebook／苗栗縣議員宋國鼎）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮大埔重劃區，因土地面積遼闊，入住的民眾還不多，導致許多公共設施無人維護、雜草叢生，連座椅都被亂草掩沒，不見蹤跡，讓經過或是運動的民眾倍感不便，更擔心會有蛇類藏匿其中。對此，竹南鎮公所表示，將請廠商盡速處理，增加除草頻率，徹底解決環境問題。

日前在縣議員宋國鼎臉書上PO出一張照片，指出在竹南大埔重劃區內公園旁，有4張供民眾休憩的座椅，但卻掩沒在雜草海中，連人行道上都佈滿蔓延出來的草堆，讓路過的居民非常不便，更擔心裡面會藏污納垢、蚊蟲孳生，讓人不敢靠近。

▲宋國鼎表示，將會請公所人員加強清除的工作 。（圖／翻攝自Facebook／縣議員宋國鼎）

竹南鎮公所也表示，大埔重劃區的面積廣達137公頃，公所每年針對大埔地區、竹南科學園區基地、環市路等範圍編列約300多萬割草清潔經費；但現在是夏季時節，常常午後又有雷陣雨，因而使得雜草生長格外快速，雖已加派人員積極除草，但遼闊的面積導致無法全面性修剪。

鎮公所也強調，目前已把植物分類，生長快速的草地修剪將從30天1次縮減至20天1次，增加整理頻率，生長較慢的灌木則維持2個月1次；而大埔地區雜草覆蓋嚴重的人行道、座椅等公共空間，預計需要2週時間清除，請民眾多多體諒。