嘉義第一代神社遺址崩裂　事情從70多年前說起

▲嘉義公園內的第一代嘉義神社遺址，基壇遭玉蘭花和芒果樹的樹根侵入而崩裂。（圖／嘉義市政府文化局提供）

實習記者陳耿閔／綜合報導

嘉義市定古蹟第一代神社遺址興建於日治時代大正4年（1915年），然而近期基壇卻遭周圍玉蘭花及芒果樹的樹根入侵而有崩裂的現象，對此經嘉義市府文化局邀請文資專家評估後，決定移植這兩棵老樹，並且重新整修基壇，預計將在180天內完工。

位於嘉義公園內的第一代嘉義神社遺址，曾在1943年因蟲蛀腐朽而拆除，僅留下了石砌基壇，並且在基壇周圍種植玉蘭花和芒果樹。事實上神社本殿在中華民國統治臺灣後改為忠烈祠，但在1994年因火災而燒毀，原址進而在1998年改建為「射日塔」。

另外本殿周圍的附屬館包括齋館、社務所、手水舍、參集所、神輿庫以及參道和參道兩旁的石燈籠和高麗犬石雕，其中的齋館與社務所建築在經過整修後於2001年1月5日正式開館啟用，命名為「嘉義市史蹟資料館」。

為了呈現原嘉義神社歷史脈絡的完整性，嘉義市政府文化局在104年初公告將「第一代神社遺址」納入市定古蹟，就是原嘉義神社暨附屬館所，如今嘉義市史蹟資料館的範圍，為的就是讓文化資產保存受到法律的規範和保護。

對於未來的移植老樹計畫，文化局表示，當年在基壇周圍所種植了玉蘭花和芒果樹，經過70多年的成長，如今都變成大樹了。文化局強調，未來將會由市政府建設處協助移植與養護，希望在市府的細心維護下，古蹟與樹木能夠共榮共生。