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北市5公園大翻新　8.8公尺攀爬塔就像電影「蜘蛛人」!

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▲（圖／取自北市府)

▲南港九如綠地。（圖／取自北市府）

實習記者梁家源／台北報導

北市政府為了提升公園兒童遊戲空間的遊玩品質，將五座公園以多元、挑戰性及安全性為目標做更新，同時結合在地的地景文化，讓大人與小孩都能夠在陪伴中共同成長。今年上半年更新完成的5座公園，有北投區的榮富及榮華公園、南港區的九如綠地、玉成公園，以及萬華區的和平青草園公園，各有特色，值得家長們帶小朋友逐一挑戰。

榮華公園新設的「雙道滑軌」讓孩子們除了站著玩，更可以坐著就體驗到滑行的樂趣。也因為榮華公園鄰近東華抽水站，新設的遊戲牆更結合水的意象，將水滴融入遊戲牆內，讓孩子們在遊戲時了解在地的地景文化。

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南港區的九如綠地，新設置一座高8.8公尺攀爬塔，就像蜘蛛人電影一樣，搭配裝置繩網的遊樂設施加上滑梯設計，讓孩子攀爬時還可以體驗到溜滑的快感。

▲（圖／取自北市府)

▲南港玉成公園。（圖／取自北市府）

南港區的玉成公園7月新開放了水設施，遊戲場中央的水道及水桌區，能讓孩子自由控制水流閘，且採用旋轉開關，讓孩子體驗自己取水的樂趣。悠閒的礁島休息區則提供民眾隨意休息，感受融入海洋水景世界的奇妙氛圍。

萬華區的和平青草園公園以木造攀爬架為主題，遊戲場中央建立了木造攀爬的挑戰路線，讓孩子可以憑著自己的想像，探索出不同的樂趣。而最吸睛的月亮造型鞦韆，更是大人小孩必玩的首選。

南港公園管理所張秀珠主任表示，臺北市持續推出多元特色遊戲場，別出心裁的設計能夠為孩童帶來更多不同的刺激。

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關鍵字：公園,遊樂設施,親子

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