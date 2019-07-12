韓國瑜只靠假日拚選舉　郭台銘勸「想清楚」：他還能請假多少天？

▲郭台銘坦言民調落差讓他有落後的危機感。（圖／記者葉南州攝）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選競爭越演越烈，電話民調自7月8日至7月14日開跑，結果預計在15日上午召開記者會公布。不過現卻傳出，高雄市長韓國瑜在民調中維持領先，極有可能初選勝出。對此，前鴻海董事長郭台銘表示，幾週觀察下來，他確實有落後的危機感，但也勸韓國瑜「想清楚」，雖打著只靠週末選舉不影響市政的口號，但這樣是不夠的，「我不知道他還能請假多少天？」

郭台銘12日接受廣播節目專訪時表示，韓國瑜現在面臨罷免窘境，又有高雄市政問題，加上拚總統大選會更加辛苦，直言韓國瑜說僅用星期六、日選舉，看起來是不太夠的，「我不知道他還能請假多少天，所以我認為說，韓國瑜要想清楚。」

郭台銘分析，韓粉是一個很強烈的組織，愛恨分明、排他性很強，這時就很難擴充到淺藍、淺綠甚至白色的票源，就算現在支持度有起色，也可能只是在初選這段期間被灌進來的，真正到了總統大選也會被拿掉，若這般巨大的民意落差在初選中沒有被顯示出來，是很危險的，這就是「養、套、殺」。

郭台銘指出，原先他們內部做的民調，他和韓國瑜的差距都在3%以內，是在合理的誤差範圍，怎料現在差距突然擴大，且這段時間「我又沒做錯什麼、國民黨也沒做對什麼、蔡英文也沒做錯什麼」，不解為何民調卻突然拉開，坦言「確實有落後的危機感」。