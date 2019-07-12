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23歲女韓星潛水「爽吃2顆巨蚌」！實境秀惹怒泰國　要求引渡受審

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▲▼李烈英赴泰國錄節目，潛水抓巨蚌觸法恐被關5年。（組合圖／翻攝IG、節目影片截圖）

▲李烈音赴泰國錄節目，潛水抓瀕危巨蚌觸法，最重恐入獄關5年。（組合圖／翻攝IG、節目影片截圖）

國際中心／綜合報導

南韓實境節目《叢林的法則》（Law of the Jungle）4月到泰國南部「昭邁海灘國家海洋公園」取景。不料23歲女星李烈音（或譯李悅陰）竟在鏡頭前違法抓走2顆瀕臨絕種的巨蚌，還大快朵頤一番，引發泰國社會公憤。事後，劇組解釋是不熟悉當地法律，但現在相關部門出面打臉，痛批劇組公然說謊，將要求南韓引渡李烈音到泰國受審。

SBS電視台製作的《叢林的法則》在6月30日播出，片中可見李烈音潛水撬起2顆瀕危巨蚌，不僅在海面上興奮高呼「我抓到了！」還在下一集節目中吃掉這些保育類巨蚌，嚴重違反當地野生動物保護、國家公園法令，最重可處5年有期徒刑。

▲▼23歲女星李烈音拍攝《叢林的法則》違法抓巨蚌。（圖／翻攝自SBS、IG）

▲李烈音捕食瀕危巨蚌，節目引發巨大爭議。（圖／翻攝自SBS）

節目製作單位5日發聲明指出，劇組不熟悉當地野生動物保護法令，對這次事件感到很抱歉，未來會更加謹慎。但國家公園負責人納隆（Narong Kongaid）提出文件駁斥，指劇組第一次申請拍攝許可時，就曾因涉及獵捕內容遭拒絕，直到第二次申請白紙黑字寫著「不會拍攝任何獵捕畫面」，園方才放行，怎料劇組仍陽奉陰違未遵守規定，還對外說謊不熟悉法令。

納隆表示，雖然製作單位已經致歉，但本案是公訴罪，也涉及刑事責任，無法撤回告訴，即便女星李烈音已經離境，泰國警方仍會設法找到她。目前相關單位已有所行動，將根據泰國及南韓的引渡條約，要求南韓政府將李烈音引渡到泰國。

▲▼《叢林法則》捕巨蚌爆罪加一等！　「無視當地人警告」誘騙簽假合約。（圖／翻攝自Dispatch）

▲《叢林法則》當初與泰方簽訂的合約曝光，上面明明寫著不會拍攝獵捕畫面。（圖／翻攝自Dispatch）

儘管李烈音非嚴重罪犯，南韓方面也不一定會同意引渡，但李烈音很可能被泰國列為黑名單，今後都禁止入境。有媒體披露，李烈音拍攝前曾再三向劇組人員確認，最後經同意才獵捕巨蚌，但現在卻獨自成了眾矢之的，輿論矛頭全指向她，引起許多南韓觀眾不滿，揚言抵制《叢林的法則》。

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關鍵字：叢林的法則,Law of the Jungle,李烈音,李悅陰

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